الوداد يهزم اتحاد الجزائر ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

تأهل الوداد البيضاوي المغربي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه 3/1 على ضيفه اتحاد الجزائر، على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، الجمعة.

وسجل أهداف الوداد، وليد الكرتي، وبديع أووك، وكازادي كاسونغو، في الدقائق السابعة، و24، و45، في حين سجل الهدف الوحيد لاتحاد الجزائر ربيع مفتاح في الدقيقة 78.

وحقق الوداد الفوز الثاني، مقابل 3 تعادلات، ولم يخسر أي مباراة ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، ويتأهل إلى الدور المقبل، بفارق نقطة عن المتصدر ماميلودي صن داونز، علمًا بأنه يتبقى مباراة.

ويلعب الوداد خارج ملعبه مع ماميلودي صن داونز في مباراة لحسم الصدارة، علمًا بأنهما تعادلا سلبيًا في مباراة الذهاب.