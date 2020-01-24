التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد مازيمبي اليوم في دوري أبطال أفريقيا

يستضيف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك نظيره مازيمبى الكونغولي، فى التاسعة مساء اليوم، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر فريق مازيمبى الكونغولي ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، وقد ضمِن تأهله رسميًا للدور ربع النهائي بالبطولة القارية، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويحتاج للفوز على بطل الكونغو لحسم بطاقة تأهله رسميًا، ويأتى فريقا أول أغسطس وزيسكو يونايتد في المركزين الثالث والرابع، ويمتلك كل منهما نقطتين فقط.

وكان لقاء الدور الأول للزمالك أمام مازيمبى قد انتهى بهزيمة القلعة البيضاء بثلاثة أهداف دون رد، حيث يحاول أبناء ميت تحقيق الفوز والثأر من الفريق الكونغولي العنيد، إلى جانب الحصول على النقاط الثلاث لمحاولة التأهل كأول المجموعة الأولى.

ويمتلك فريق الزمالك تاريخًا مخيبًا أمام فريق مازيمبى الكونغولي، حيث تقابل الفريقان في 7 مواجهات سابقة بالبطولات الإفريقية، فاز الفارس الأبيض في مباراة وحيدة، بينما تعادل في مباراتين، وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبو الفريق الأبيض 4 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف.

كما التقى الزمالك مع الأندية الكونغولية في 13 مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فاز الفارس الأبيض في 3 مباريات وسجل 9 أهداف، بينما خسر في 7 مباريات واستقبلت شباكه 14 هدفًا، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينها.

ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، إلى تحقيق الفوز أمام مازيمبى لمواصلة سلسلة الانتصارات، التي حققها خلال الفترة الأخيرة سواء بدوري أبطال إفريقيا أو بطولة الدوري الممتاز.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للزمالك أمام مازيمبي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش، ومحمد عبد الشافي

الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد، محمود شيكابالا وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم

الهجوم: مصطفي محمد