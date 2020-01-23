لهذا السبب.. مباراة الزمالك ضد مازيمبي تحظى بأهمية خاصة لكارتيرون

قال باتريس كارتيرون مدرب الزمالك المصري إن مواجهة مازيمبي، غدا الجمعة، في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم تحظى بأهمية خاصة بالنسبة له، بعدما قاد الفريق من الكونغو الديمقراطية لآخر ألقابه في البطولة.

ويستضيف الزمالك غدا مازيمبي، الذي تأهل بالفعل إلى دور الثمانية للبطولة، في القاهرة، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الأولى.

وضمن مازيمبي، المتوج بلقبه الأخير للبطولة مع كارتيرون عام 2015، الظهور في دور الثمانية بعد احتلال صدارة المجموعة بعشر نقاط متقدما بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك، بينما يملك بريميرو أوجوستو الأنجولي وزيسكو الزامبي نقطتين من أربع مباريات.

وقال المدرب الفرنسي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: ”قضيت فترة طيبة للغاية مع مازيمبي. كنت آخر مدرب فاز باللقب مع الفريق. يضم الفريق حاليا لاعبين سبق وتعاملت معهم ودربتهم.

وأضاف: ”يملك النادي رئيسا رائعا يمكنه المنافسة على دوري الأبطال لسنوات عديدة مقبلة. انتظر هذه المباراة بفارغ الصبر“.

وتابع كارتيرون: ”جاهزون لمواجهة مازيمبي. حاولنا علاج الإرهاق الذي يعاني منه اللاعبون نظرا لتوالي المباريات المحلية والقارية.

”هدفنا تعويض الخسارة الكبيرة 3-صفر من مازيمبي على أرضه والفوز من أجل التأهل إلى دور الثمانية. لا توجد مقارنة بين المباراة الأولى ولقاء الغد. لقد توليت المسؤولية بعد هذه الخسارة وكان الفريق يعاني من عدم ثبات في الأداء. نجحنا في إعادة ترتيب الأوراق والعودة مرة أخرى للمنافسة والانتصارات“.

ونفى المدرب الفرنسي معاناة فريقه من أزمة مهاجمين قبل المباراة بعد ضمه مصطفى محمد فقط لتشكيلة المباراة، قائلا: ”نظريا يوجد مهاجم واحد هو مصطفى محمد، لكن في الملعب يوجد العديد من اللاعبين يساهمون في الهجوم بالفعل مثل شيكابالا وأشرف بنشرقي، لذلك لا توجد مشكلة“.