دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك يستقر على قيد جنش وعيد والأهلي يتحفظ على فتح الاستبدال

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على الثنائي الذي من المقرر أن يتم قيدهما في القائمة الإفريقية للفريق الكروي خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ”كاف“ فتح الاستبدال لـ4 لاعبين في قائمة كل فريق مشارك في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وتلقى اتحاد الكرة المصري خطابًا من الكاف يعلن فيه فتح باب الاستبدال في بطولتي الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا، وتم وضع شروط وهي أن يسمح لكل فريق بقيد 4 لاعبين فقط، واللاعب الذي سيتم رفعه من القائمة يشترط أن لا يكون قد شارك مع فريقه في أي لقاء بالبطولة، واللاعب الذي سيتم قيده لا يكون شارك في البطولة الحالية مع ناد آخر.

وقال مصدر داخل الزمالك في تصريحات لـ“إرم نيوز“: ”شعر الجهاز الفني للزمالك بحالة من السعادة بعد قرار الكاف، خاصة أنه يمنح النادي فرصة لتصحيح الخطأ الذي قامت به الإدارة بقيد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي الحالي في قائمة الفريق الأفريقية رغم هروبه في بداية الموسم، وكذلك رفع اسم أيمن حفني الذي رحل عن الفريق في بداية الموسم بعد قيده في القائمة المحلية“.

وأَضاف المصدر: ”من المقرر أن يقوم الجهاز الفني بدعم مركز الظهير الأيمن الذي يعاني من نقص شديد بعد هروب حمدي النقاز من صفوف الفريق بداعي عدم الحصول على مستحقاته المالية، لذا سيتم رفع اللاعب من القائمة وقيد اللاعب الشاب أحمد عيد بديلا له، كما سيتم رفع اسم محمود عبدالمنعم كهربا وقيد محمود عبدالرحيم جنش العائد من الإصابة الطويلة التي تعرض لها في وتر أكيلس من أجل دعم مركز حراسة المرمى في الفريق، خاصة في ظل عدم الاقتناع بمستوى محمد عواد“.

وتابع: ”الزمالك سيجري محاولة مع اتحاد الكرة المصري من أجل فتح باب القيد المحلي بعد قرار الكاف، على أمل ضم صفقة جديدة قبل غلق باب القيد الشتوي في نهاية يناير الجاري وضمها للقائمة الأفريقية“.

وفي نفس الإطار، لن يستفيد الأهلي من قرار الكاف بفتح باب الاستبدال، خاصة أن كل المقيدين في القائمة الأفريقية للفريق هذا الموسم شاركوا في المباريات، باستثناء شريف إكرامي حارس المرمي، لذا يدرس النادي تقديم اعتراض رسمي للكاف على قرار فتح الاستبدال، خاصة أنه يهدم مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يشارك فيها الفريق هذا الموسم؛ لأن هناك أندية ستستفيد من هذا القرار مثل الزمالك والنجم الساحلي والترجي التونسي والوداد المغربي، وأندية أخرى لن تستفيد وفي مقدمتها الأهلي الذي لا يستطيع استبعاد الحارس الثاني في الفريق لضم لاعب آخر، كما أن تغيير لوائح البطولة في منتصفها أمر غير قانوني.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“: ”إدارة الأهلي ترى أن قرار فتح الاستبدال جاء من أجل مجاملة أندية تونس والمغرب، خاصة الترجي التونسي والوداد المغربي، لا سيما أنهما ضما صفقات عديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لذا سيكون هناك تحرك من قبل الإدارة الحمراء، من أجل تسجيل الاعتراض على قرار الكاف، وستتم ممارسة ضغوط لتعديل القرار ليكون الاستبدال مفتوحًا دون شروط؛ حتى تستفيد جميع الأندية بالتساوي أو يتم التراجع عن قرار الاستبدال واستكمال البطولة بالشروط التي بدأت بها.