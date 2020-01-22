الأهلي المصري: لم نتطرق لاستقالة تركي آل الشيخ.. ونتفهم ما جرى للمساس بعلاقته بالنادي (شاهد)‎

أعلن النادي الأهلي المصري موقفه الرسمي من خطاب تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية والذي طالب فيه بتوضيح موقف النادي من استقالته التي تقدم بها في وقت سابق كرئيس شرفي للنادي.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا قال فيه: ”الاستقالة التي تقدم بها آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك قبل ما يزيد على عام ونصف، لم يتطرق إليها مجلس الإدارة في اجتماعاته السابقة، والنادي الأهلي بتقاليده الراسخة لم يعتَد قبول استقالة أو إقالة أي من رؤساء شرف النادي على مدى التاريخ.“

كان تركي آل الشيخ قد أصدر خطابًا رسميًا قال فيه إنه يطالب مجلس إدارة الأهلي بتوضيح موقفهم من الاستقالة التي تقدم بها عام 2018 من منصبه كرئيس شرفي للأهلي.

وقال الأهلي في بيانه :“إدارة النادي وهي تتمنى الشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وعودته من رحلة العلاج سالمًا لوطنه وأهله وكل محبيه، تؤكد أن الاستقالة التي تقدم بها آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، قبل ما يزيد على عام ونصف، لم يتطرق إليها مجلس الإدارة في اجتماعاته السابقة“.

وواصل :“النادي الأهلي بتقاليده الراسخة لم يعتَد قبول استقالة أو إقالة أي من رؤساء شرف النادي على مدى التاريخ. كما أن المستشار تركي آل الشيخ مسؤول له قدره في دولة شقيقة تربطنا بها علاقة تاريخية، ولها مكانة خاصة في قلوب المصريين، ومجلس إدارة الأهلي تفهم في ذلك الوقت ما جرى للمساس بهذه العلاقة، التي يعتز بها النادي وقياداته“.

وأتم النادي الأحمر :“لقد ترجمت الجلسات التي جرت مؤخرًا بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمستشار تركي آل الشيخ، التقارب في وجهات النظر، ووضع ضوابط واضحة للتعاون في المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع ثوابت النادي ورؤية مجلس إدارته، ويعكس للرأي العام ما يقدمه تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي من دعم كبير ورغبة صادقة منه في خدمة الأهلي وأعضائه وجماهيره في مجالات مختلفة“.