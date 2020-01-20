النادي الأهلي المصري يثق في قدرة لاعبيه على هزيمة النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

يثق الجهاز الفني للأهلي، الذي يقوده المدرب السويسري رينيه فايلر، في قدرة لاعبيه على تحقيق الفوز على ضيفه النجم الساحلي التونسي، في مباراتهما بـ دوري أبطال أفريقيا، الأسبوع المقبل.

وسيلتقي الفريقان بالقاهرة، الأحد المقبل، في الجولة الخامسة لدور المجموعات.

وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على أهمية مباراة النجم، قائلا: ”لا بديل أمامنا سوى تحقيق الفوز في مواجهة الأحد المقبل؛ للاقتراب من حجز إحدى بطاقتي التأهل إلى ربع النهائي“.

وأضاف في تصريح لموقع الأهلي الرسمي، اليوم الإثنين: ”الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر يثق بشدة في قدرات اللاعبين وشخصية الفريق التي تحسم العديد من المواقف الصعبة، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الأهلي هذا الموسم؛ بسبب تلاحم المباريات وخوض عدد مكثف منها في مدة زمنية قصيرة“.

وأشار مدير الكرة إلى أن الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة، معتبرا ذلك أمرا إيجابيا لالتقاط الأنفاس؛ من أجل الإعداد جيدا لمواجهة النجم.

وسيستأنف الأهلي تدريباته، بعد غد الأربعاء.

وجمع الأهلي سبع نقاط في المجموعة الثانية، من فوزين وتعادل وهزيمة في الجولات الأربع الماضية، في حين يتصدر النجم الساحلي ترتيب المجموعة بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات وهزيمة.