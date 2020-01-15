تأجيل مباراة الأهلي المصري ضد النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا لمدة 48 ساعة

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ تأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، لمدة 48 ساعة إلى يوم 26 يناير الجاري، بدلا من يوم 24 من الشهر نفسه، بناء على طلب من الأمن المصري.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: ”تلقى النادي الأهلي خطابا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يفيد فيه تأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي التي كان مقررا لها يوم 24 من الشهر الجاري في الجولة الخامسة بدور المجموعات إلى يوم 26 من الشهر نفسه“.

ويأتي قرار الكاف بتأجيل لقاء الأهلي والنجم الساحلي لمدة 48 ساعة، بناء على رغبة الأمن المصري، خاصة أن اللقاء كان سيقام قبل ساعات قليلة من الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، والتخوف من حدوث أي أعمال شغب خلال أحداث اللقاء، كما أن الأمن سيكون مشغولا بتأمين البلاد.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز على النجم الساحلي من أجل الاستمرار في المنافسة على خطف بطاقة التأهل للدور المقبل في البطولة، خاصة أن أي نتيجة أخرى غير الفوز ستنهي بشكل كبير أمال الفريق، حال نجاح الهلال السوداني في الفوز على بلاتينيوم في لقاء الجولة الخامسة، وقتها سيحتاج الفريق الأحمر الفوز على الهلال في السودان في الجولة السادسة والأخيرة، حتى يخطف المركز الثاني في المجموعة خلف النجم الساحلي.

وتحاول إدارة الأهلي في الوقت الحالي التفاوض مع الأمن المصري؛ لزيادة عدد الجماهير في اللقاء، في ظل الحاجة الشديدة للمساندة الجماهيرية من أجل تحقيق الفوز والصعود للمركز الأول في المجموعة، حال تحقيق الفوز بفارق هدفين أو أكثر بعد أن انتهى لقاء الذهاب أمام النجم في ستاد رادس بفوز الفريق التونسي بهدف نظيف أحرزه ياسين الشيخاوي في شباك محمد الشناوي.

على جانب آخر، فشلت إدارة الأهلي حتى الآن في تسويق الثنائي الأجنبي جيرالدو لاعب منتخب أنغولا، والمغربي وليد أزارو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليا، بسبب أن الأول رفض عرض الصفاقسي التونسي لضعف المقابل المادي الذي سيحصل عليه، فيما لم تتلق إدارة النادي أي عروض للمهاجم المغربي، بسبب تراجع مستواه الفني والبدني بشدة خلال الموسم السابق والحالي، وواصل إهدار الفرص السهلة أمام شباك المنافسين.

وتدرس إدارة النادي فسخ عقد جيرالدو بشكل ودي خلال الأيام المقبلة، في حالة النجاح في التعاقد مع مهاجم أفريقي جديد، حتى يتمكن النادي من ضم اللاعب الجديد للقائمة المحلية والأفريقية للفريق، وكان رينيه فايلر، المدير الفني للقلعة الحمراء، قد منح الإدارة الضوء الأخضر لرحيل جيرالدو في يناير.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي خلال الساعات القادمة، عن هوية المهاجم الأفريقي الجديد للفريق، خاصة أن أمير توفيق، رئيس لجنة التعاقدات، يتواجد حاليا في أوروبا من أجل إنهاء الصفقة بشكل سريع، في ظل الضغط الكبير الذي يمارسه المدير الفني للفريق، الذي يرغب في أن يقود المهاجم الجديد خط هجوم الفريق في لقاء النجم الساحلي.