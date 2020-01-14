تجنبا للفتنة قبل مباراة الهلال السوداني.. النادي الأهلي المصري يتحرك ضد مزوري محادثة سيد عبدالحفيظ وحمادة صدقي

تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، ببلاغ رسمي لوزارة الداخلية، ضد بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“، بسبب تزوير محادثة بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، وحمادة صدقي المدير الفني السابق للهلال السوداني والحالي لسموحة.

وجاء ذلك بسبب الرغبة في الكشف عن هوية من يقف وراء هذه المحادثة التي تهدف إلى إشعال الفتنة بين الأهلي وجماهير الهلال السوداني، قبل لقاء الفريقين في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر أن يقام في فبراير المقبل في أم درمان بالسودان، الأمر الذي قد يسبب تعريض حياة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في النادي للخطر أثناء التواجد في السودان، خاصة أن اللقاء حساس بشكل كبير في ظل المنافسة بين الفريقين على خطف بطاقة التأهل لدور الثامنية في البطولة، بعد أن اقترب النجم الساحلي من التأهل بعد فوزه في السودان في الجولة السابقة وتصدره المجموعة برصيد 9 نقاط.

تحدثت من قبل عن ظاهرة المواقع والحسابات الوهميه وحسابات الاطفال ومدى خطورتها….القضية ليست الزمالك والاهلي القضية اكبر بكثير قضيه امن وسلامه مجتمع….انتبهوا من تجار الإنترنت (بالتأكيد محادثة ملفقة) pic.twitter.com/0TwSjAs02o — Ahmed Mortada (@AhmedMortada) January 13, 2020

وقال محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه إنه تقدم ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة، متمثلة في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، وبتكليف من مجلس إدارة النادي، للكشف عن هوية الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة اصطناع وتلفيق محادثة ”واتس آب“ بين سيد عبدالحفيظ، وحمادة صدقي بهدف الوقيعة بين جماهير الأهلي والهلال السوداني.

وأوضح أن هذه المحادثة المزورة تعمل على تحريض الجماهير من خلال الدعوة إلى بثها بين جماهير نادي الهلال السوداني الشقيق، الذي يثق مسؤولو الأهلي وجماهيره في وعيها الشديد، خاصة أن هذه المحادثة الملفقة تعتبر حيلة صبيانية للإيقاع بين جمهور الناديين وزرع الكراهية بينهما.

وأشار عثمان إلى أن البلاغ الذي تم تقديمه منذ ساعات يطلب الكشف عن هوية مرتكبي هذه الواقعة وتعقبهم، لافتا إلى أن الجهات المختصة تعاملت مع الأمر بمنتهى الجدية، وبدأت في عمل التحريات اللازمة للتوصل إلى هوية مرتكبي هذه الجريمة.

وأضاف أن هذه الصفحات سبق لها نشر خطابات ملفقة قبل مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا، وهو ما تسبب في حالة من الشحن بين جماهير الناديين وقتها، وأن هذه الجريمة بعيدة تمامًا عن السلوك القويم والروح الرياضية.

وأكد أن النادي الأهلي تحرك بشكل قانوني لتنبيه الجهات المختصة تجاه هذه المحاولات، خاصة في هذا التوقيت قبل مباراة العودة بين الفريقين، مشددًا على أن إثارة البلبلة بين الجماهير تمثل خطورة كبيرة، وتندرج تحت جرائم التحريض والحض على تكدير الأمن والسلم العامين، متمنيا أن تتوصل الجهات المعنية إلى هوية من يقفون وراء هذه الصفحات المثيرة للفتن في أقرب وقت.

وكان حمادة صدقي لاعب الأهلي الأسبق والمدير الفني الحالي لنادي سموحة قد رحل عن تدريب الهلال السوداني بشكل مفاجئ، عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام النجم الساحلي التونسي في الجولة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، وتعاقد مع نادي سموحة بعد رحيل مدربه حسام حسن لسوء النتائج في بطولة الدوري العام المصري ، وانتشرت محادثة لصدقي مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي ، تشير إلى اتفاق بين الطرفين على رحيل الأول من تدريب الهلال من أجل إحداث هزة في الفريق وتسهيل تأهل الأهلي للدور القادم في بطولة أفريقيا مقابل عمله في النادي.