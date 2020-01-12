الهلال السوداني يتهم مدربه حمادة صدقي بالهروب قبل مباراة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

أعلن نادي الهلال السوداني، اليوم الأحد، هروب مدربه المصري حمادة صدقي، بعد شهر من تعيينه مدرباً عاماً للفريق خلفاً للمدرب المستقيل ونجم الهلال السابق هيثم مصطفى.

وبحسب نادي الهلال، فإن رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، أشرف سيد أحمد الكاردينال، تلقى اتصالاً هاتفياً من الكابتن حمادة صدقي يفيد بعدم رغبته في الاستمرار ضمن الطاقم الفني للهلال.

ونفذ صدقي خطة هروبه ليلًا إلى مصر، عقب مباراة الهلال والنجم الساحلي دون علم مجلس الهلال الذي استفسر من العلاقات العامة عن الطريقة التي سافر بها المدرب.

وقال النادي إن العلاقات العامة بنادي الهلال أوضحت أن المدرب استلم جوازه من الموظف بالنادي إيمن زين العابدين بناء على توجيه من مدير الكرة بالنادي الكابتن محمود جبارة السادة.

وأضاف أنه بناء عليه قرر مجلس الهلال إعفاء الكابتن محمود جبارة السادة من منصبه في دائرة الكرة، وأيمن زين العابدين من منصبه كموظف للعلاقات العامة بنادي الهلال.

وأعلن مجلس ادارة نادي الهلال رسمياً تعيين الفاتح النقر مدرباً للفريق الأول، خلفًا لحمادة صدقي.

وأعلن نادي سموحة المصري في وقت سابق من اليوم الأحد، عن تعاقده مع مدرب الهلال حمادة صدقي وسيقوم الأخير بدفع 30 ألف دولار – الشرط الجزائي للهلال.

وسبق وأن تولى حمادة صدقي تدريب سموحة في موسم 2013-2014وقاده لوصافة الدوري وكأس مصر.

وكان الهلال السوداني قد خسر ”السبت“ بهدفين لهدف أمام النجم الساحلي التونسي لحساب الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.