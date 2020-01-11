ترتيب مجموعة النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع بلاتينيوم ستارز (صورة)

اقتنص الأهلي المصري نقطة ثمينة أمام مضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي، بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما، مساء السبت بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وتضم المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

الأهلي رفع رصيده بهذا التعادل إلى 7 نقاط ليتصدر المجموعة مؤقتا، انتظارا لمباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي، مساء اليوم، حيث يملك كلا منهما 6 نقاط، بينما حصد بلاتينيوم نقطته الأولى في المجموعة.

ومن خطأ في تمركز دفاعات الأهلي، بداية من علي معلول في الجانب الأيسر، نجح فريق بلاتينيوم في تسجيل هدف أول بشباك محمد الشناوي بالدقيقة 19.

وفي الدقيقة 51، نجح النادي الأهلي في إحراز هدف التعادل عن طريق مروان محسن من متابعة رائعة لكرة عادت من يد الحارس بعد تسديدة أجايي، وسط مساهمة من محمود عبدالمنعم ”كهربا“.

وأنقذ محمد الشناوي مرمى الأهلي من هدف صاروخي في الدقيقة 81 بعد تسديدة بعيدة وقوية من جانب نجالا لاعب بلاتينيوم، ويعود الشناوي ليمسك بالكرة بعد لعب أصحاب الأرض لركلة ركنية خطيرة.

وفي إطار نفس المجموعة، يحل النجم الساحلي اليوم ضيفا على الهلال السوداني في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا:

1- الأهلي – المركز الأول برصيد 7 نقاط – له 5 أهداف وعليه 3.

2- النجم الساحلي التونسي – المركز الثاني برصيد 6 نقاط – له 4 أهداف وعليه هدف.

3- الهلال السوداني – المركز الثالث برصيد 6 نقاط – له 4 أهداف وعليه 3 أهداف.

4- بلاتينيوم الزيمبابوي – المركز الرابع بنقطة واحدة – له هدفان وعليه 8 أهداف.