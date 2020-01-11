الترجي التونسي يهزم فيتا كلوب ويقترب من التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

اقترب فريق الترجي الرياضي التونسي (حامل اللقب) اليوم السبت، خطوة من التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتغلب الترجي على مضيفه فيتا كلوب الكونغولي بهدفين دون رد في الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من البطولة القارية.

أنهى الترجي الشوط الأول لصالحه متقدما بهدف نظيف سجله الإيفواري فوسيني كوليبالي في الدقيقة 22.

وحاول لاعبو فيتا كلوب تسجيل التعادل، لكن جاءت الدقيقة 90 لتشهد الهدف الثاني للترجي عبر الليبي حمدو الهوني.

وكان شبيبة القبائل الجزائري قد تعادل أمس الجمعة مع الرجاء البيضاوي المغربي سلبيا ضمن المجموعة ذاتها.

بذلك، يتصدر الترجي الترتيب برصيد 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الرجاء، وجاء شبيبة القبائل ثالثا برصيد 4 نقاط، وأخيرا فيتا كلوب برصيد نقطة واحدة.

وأصبح الترجي الرياضي بحاجة إلى نقطة واحدة من مباراتيه القادمتين أمام شبيبة القبائل والرجاء للتأهل إلى ربع النهائي القاري.