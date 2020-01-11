صن داونز يجدد فوزه على اتحاد العاصمة ويعزز صدارته في دوري أبطال أفريقيا

جدد ماميلودي صن داونز، بطل جنوب أفريقيا، فوزه على ضيفه اتحاد العاصمة الجزائري ليعزز صدارته للمجموعة الثالثة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بانتصاره 2-1 اليوم السبت.

ورفع صن داونز، بطل نسخة 2016، رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة متقدما بفارق خمس نقاط عن الوداد البيضاوي المغربي الذي سيلعب خارج أرضه في وقت لاحق مع بترو أتليتيكو الأنغولي.

وتجمد رصيد اتحاد العاصمة، الذي خسر على أرضه 1-صفر أمام صن داونز الجولة الماضية، عند نقطتين من تعادلين بينما يتذيل بترو أتليتيكو المجموعة بنقطة واحدة.

وتقدم ثابيلو مورينا لأصحاب الأرض في الدقيقة 36 بتسديدة قوية من مدى قريب عندما تابع كرة ارتدت من يد محمد الأمين زماموش حارس الضيوف.

لكن أيمن محيوص أدرك التعادل لاتحاد العاصمة بضربة رأس قوية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وردت الهجمة بهدف لصن داونز عبر سيبوسيسو فيلاكازي لينجح الفريق الجنوب أفريقي في الفوز وضمان الثلاث نقاط.