مازيمبي يعبر بريميرو دي أوغستو ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

تأهل فريق مازيمبي الكونغولي، يوم السبت، إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتغلب مازيمبي على ضيفه بريميرو دي أوغستو الأنغولي بهدفين لهدف في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من البطولة القارية.

وكان الزمالك المصري قد فاز، أمس الجمعة، على زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين دون رد ضمن المجموعة ذاتها.

بذلك، يتصدر مازيمبي الترتيب برصيد 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك، وجاء زيسكو يونايتد ثالثًا برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن بريميرو دي أوغستو.

وجاء تأهل مازيمبي لربع النهائي قبل جولتين من نهاية مرحلة المجموعات، وذلك بعد أن اتسع فارق النقاط بينه وبين زيسكو صاحب المركز الثالث إلى سبع نقاط، مما يعني استحالة لحاق الأخير بالأول.

أربك بريميرو دي أوغستو حسابات المنافس بتسجيله لهدف مبكر في الدقيقة الثامنة عبر كريستوفاو باسينسيا مابولولو.

وفشلت جميع محاولات مازيمبي في إدراك التعادل، ليخرج بريميرو دي أوجستو متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدف دون رد.

وتغيرت الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني، حيث أدرك مازيمبي التعادل في الدقيقة 59 عبر تشيكو اوشيندي.

وأضاف مازيمبي الهدف الثاني في الدقيقة 68 عن طريق جاكسون موليكا ليخرج أصحاب الديار فائزين بالنقاط الثلاث.

تتبقى جولتان فقط على انتهاء دور المجموعات، والزمالك يحل في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما يتصدر مازيمبي بـ10 نقاط، في حين يمتلك كل من أول أغسطس وزيسكو نقطتين.