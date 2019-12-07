مازيمبي الكونغولي يسقط زيسكو ويواصل صدارة مجموعته في دوري أبطال أفريقيا

واصل فريق مازيمبي الكونغولي اليوم السبت سلسلة انتصاراته في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتغلب مازيمبي على مضيفه زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين لهدف في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من البطولة القارية.

بهذا الفوز ارتفع رصيد مازيمبي إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد زيسكو يونايتد عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

وتقام في وقت لاحق اليوم المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حيث يلعب الزمالك المصري مع بريميرو دي أوجستو الأنغولي.

حاول زيسكو يونايتد استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه وتسجيل هدف مبكر يربك به حسابات المنافس، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث بادر مازيمبي بالتسجيل في الدقيقة العاشرة عبر جاكسون موليكا.

وفي الوقت الذي بحث فيه أصحاب الديار عن التعادل، أضاف موليكا الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 63.

ومع حلول الدقيقة 67 تمكن زيسكو يونايتد من تقليص النتيجة بتسجيله للهدف الأول عبر مايبين كاليتغو.

وفشلت جميع محاولات زيسكو يونايتد في إدراك التعادل، ليخرج مازيمبي فائزًا باللقاء.