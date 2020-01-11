أهداف مباراة الأهلي وبلاتينيوم.. 1-1 (فيديو)

سجل ستانلي نجالا الهدف الأول لفريق بلاتينيوم ستارز في شباك نظيره الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي 0 × 1 بلاتينيوم#يلا_يا_اهلي pic.twitter.com/K9n3OYDvHB — Kora On – كورة أون (@koraoncom) January 11, 2020

وفي الدقيقة 51 من الشوط الثاني يتعادل مروان محسن للأهلي.

يتواجد الأهلي في المجموعة الثانية بالبطولة الأفريقية التي تضم إلى جواره أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

ويمتلك الأهلي 6 نقاط في رصيده قبل مباراة بلاتينيوم، بعد الفوز الذي حققه على الفريق الزيمبابوي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالقاهرة، لتشهد المجموعة تساوي في النقاط بين ثلاثة فرق، وهي، النجم الرياضي الساحلي التونسي والأهلي المصري والهلال السوداني بـ6 نقاط، ويحل بلاتينيوم الزيمبابوي رابعا بلا نقاط.