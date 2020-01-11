فشل صفقة انتقال علي سوي للنادي الأهلي المصري وفايلر يهاجم الإدارة ويتمسك بأجاي

فشل النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، في إنهاء صفقة التعاقد مع علي سوي مهاجم سيسكا صوفيا البلغاري، ومنتخب غامبيا الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية؛ بسبب المطالب المالية الكبيرة لناديه للاستغناء عنه بشكل نهائي.

كما وصل عرض أمريكي للاعب بعد عرض القلعة الحمراء، بالإضافة إلى أن سوي أبدى عدم رغبته في العودة للعب في قارة أفريقيا حتى لو كان للانتقال لصفوف الأهلي، وتمسك بالاستمرار في صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة؛ لشعوره بالراحة والرغبة في الاستمرار بالاحتراف في أوروبا.

وكان النادي الأهلي قد قدّم عرضا رسميا لنادي سيسكا صوفيا البلغاري، من أجل التعاقد مع علي سوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، خاصة بعد أن أبدى رينيه فايلر المدير الفني للفريق إعجابه بمستوى اللاعب بعد أن شاهد عدة مباريات له، وأكد أنه سيكون أفضل تعويض لفشل إدارة النادي في التعاقد مع المهاجم النيجيري إيلكي لاعب لوزران السويسري، الذي جمّد الأهلي المفاوضات معه بسبب احترافه في وقت سابق في ”دوري الاحتلال الإسرائيلي“، فضلا عن أن ناديه طلب الحصول على 3 ملايين دولار للاستغناء عنه في يناير الجاري.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“: ”علي سوي رفض الانتقال لصفوف الأهلي، وأبلغ إدارة ناديه بعدم رغبته في الانتقال للعب في أفريقيا، حيث يفضل الاستمرار في الدوري البلغاري؛ على أمل الحصول على عرض احتراف أوروبي أفضل في بداية الموسم المقبل“.

وأضاف المصدر: ”كما بالغ نادي سيسكا صوفيا في المقابل المادي المطلوب من أجل الاستغناء عن اللاعب، حيث طلب الحصول على 2 مليون دولار، وعرضت إدارة الأهلي 1.5 مليون دولار فقط، وبعدما تلقى اللاعب عرضا للاحتراف في الدوري الأمريكي طلب النادي البلغاري 500 ألف دولار إضافية، لذا فشلت مفاوضات الأهلي للتعاقد مع اللاعب حتى الآن“.

وتابع: ”فايلر غاضب بشدة من فشل الإدارة في حسم ملف المهاجم الأفريقي الجديد للفريق، خاصة أنه يرغب بشدة في سرعة دعم مركز رأس الحربة، من أجل تجهيز الصفقة الجديدة للأدوار الحاسمة في دوري أبطال أفريقيا، التي يتمسك الجميع في النادي بضرورة الفوز بها هذا الموسم، وأكد فايلر أن هناك بخلا من قبل الإدارة وعلى النادي أن يضحي ماليا من أجل ضم صفقة سوبر تستطيع إحداث الفارق في خط الهجوم الذي يعاني منذ عدة مواسم من نقص شديد“.

ومن جانب آخر، رفض رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، رحيل النيجيري جونيور أجاي لاعب وسط الفريق الهجومي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وطلب من اللاعب رفض أي عروض تصله والتركيز مع الفريق، من أجل المساهمة مع زملائه في التتويج ببطولة الدوري العام ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.

وعقد فايلر جلسة مع جونيور أجاي، أكد خلالها أنه أهم عناصر الفريق في الوقت الحالي، ومن المستحيل الموافقة على رحيله في منتصف الموسم، سواء كبيع نهائي أو إعارة، مهما كان العرض المالي المقدم له، في ظل الاعتماد عليه في مركز رأس الحربة في كثير من المباريات هذا الموسم، وفشل الإدارة الحمراء في التعاقد مع رأس حربة حتى الآن.