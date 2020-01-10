ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا‎ (صورة)

فاز نادي الزمالك المصري على ضيفه زيسكو يونايتد بطل زامبيا 2-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.
وسجل هدفي الزمالك أشرف بن شرقي في الدقيقة الرابعة ومصطفى محمد في الدقيقة 89.
ورفع الزمالك رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني خلف مازيمبي الكونغولي المتصدر، فيما توقف رصيد زيسكو عند نقطتين في المركز الثالث أمام أول أغسطس الأنغولي.
هدف الزمالك في زيسكوا 1/0 pic.twitter.com/ohdemYhGn9
— Mini Goal (@GoalMini) January 10, 2020
هدف #الزمالك الثاني في زيسكو هدف #مصطفي_محمد pic.twitter.com/OMnQFknGM1
— Mini Goal (@GoalMini) January 10, 2020
وتقام غدًا السبت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حيث سيلعب مازيمبي مع بريميرو دي أغوستو الأنغولي.
وفيما يلي ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا: