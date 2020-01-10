 ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا‎ (صورة) – إرم نيوز‬‎

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا‎ (صورة)

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا‎ (صورة)

المصدر: فريق التحرير

فاز نادي الزمالك المصري على ضيفه زيسكو يونايتد بطل زامبيا 2-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وسجل هدفي الزمالك أشرف بن شرقي في الدقيقة الرابعة ومصطفى محمد في الدقيقة 89.

ورفع الزمالك رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني خلف مازيمبي الكونغولي المتصدر، فيما توقف رصيد زيسكو عند نقطتين في المركز الثالث أمام أول أغسطس الأنغولي.

وتقام غدًا السبت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حيث سيلعب مازيمبي مع بريميرو دي أغوستو الأنغولي.

وفيما يلي ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا‎:

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