ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا‎ (صورة)

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تقام غدًا السبت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حيث سيلعب مازيمبي مع بريميرو دي أغوستو الأنغولي.