هدف مباراة الزمالك وزيسكو: 1/0 للفريق الأبيض (فيديو)

تقدم أشرف بن شرقي مهاجم نادي الزمالك بهدف في شباك زيسكو يونايتد الزامبي، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى في دور المجموعات.

وأحرز بن شرقي هدفه مع بداية الشوط الأول من رأسية حولها بعد عرضية محمد أوناجم.

ق 5 جوووووووووول هدف بن شرقي

⚽️ الزمالك 1 – 0 زيسكو#الزمالك pic.twitter.com/ya2qVQIdpJ — Kora On – كورة أون (@koraoncom) January 10, 2020

ويملك الزمالك 4 نقاط من 3 مباريات يحتل بهم المركز الثاني في المجموعة، متأخرًا بفارق 3 نقاط عن مازيمبي من الكونغو الديمقراطية، بينما يملك زيسكو نقطتين في المركز الثالث، متقدمًا بفارق الأهداف عن بريميرو أوغوستو الأنجولي صاحب المركز الرابع.

وقرر مدرب الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون، الدفع بمهاجمه مصطفى محمد من البداية بدلًا من عمر السعيد، مع عودة التونسي فرجاني ساسي، وطارق حامد، لضبط إيقاع خط الوسط، والاعتماد على محمود علاء في قلب الدفاع.

كما قرر كارتيرون الاعتماد على حارسه الثاني محمد أبو جبل بدلًا من محمد عواد الغاضب من جلوسه بديلًا.

ووصف المدرب الفرنسي مواجهة زيسكو بأنها ”مفتاح التأهل“ لدور الثمانية، ولا بديل عن الفوز بنتيجتها.