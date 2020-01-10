كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال أفريقيا

يخوض فريق الزمالك المصري مساء اليوم الجمعة مواجهة قوية أمام ضيفه زيسكو الزامبي في إستاد السلام في القاهرة ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على حساب زيسكو وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقفه في مشوار المجموعة الأولى في مواجهة زيسكو الباحث عن مفاجأة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال أفريقيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة بإستاد السلام في القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق علي محمد علي وقناة تايم سبورتس البث الأرضي.

ترتيب الفريقين

يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 4 نقاط خلف مازيمبي المتصدر برصيد 7 نقاط، بينما يحتل زيسكو المركز الثالث برصيد نقطتين، ويلتقي غدا السبت مازيمبي الكونغولي نظيره بريميرو دو أغوستو الأنغولي بالجولة نفسها.

وانتهى لقاء الفريقين بالجولة الثالثة بالتعادل بهدف لكل منهما، وهي المواجهة الوحيدة بينهما، ويعود زيسكو إلى مصر لأول مرة منذ آخر لقاء خاضه أمام الأهلي يوم 12 أغسطس 2016 وتعادل بهدفين لكل منهما.

أفكار كارتيرون

يبحث فريق الزمالك عن تحقيق الفوز الذي يقربه من التأهل لدور الثمانية، خاصة أن الفريق المصري لديه 4 نقاط، والفوز سيجعل رصيده 7 نقاط، وقد يتوقف رصيد بريميرو دو أغوستو غدا في لقاء مازيمبي عند نقطتين أيضا، وبالتالي سيكون الزمالك على أعتاب التأهل.

وأكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أنه لا يفكر سوى في الفوز وحسم النقاط الثلاث، خاصة أن خبراته الأفريقية تؤكد له أن الأمور لم تحسم بعد.

وأضاف: ”زيسكو فريق جيد وهدفنا النقاط الثلاث ونأمل الاستفادة من دعم جماهيرنا وحصد الفوز في هذا الوقت الصعب لتسهيل مهمتنا في التأهل.. وحاولت إراحة بعض اللاعبين في لقاء طنطا الأخير بالدوري“.

ويغيب عن الزمالك المغربي خالد بوطيب ومحمود عبد العزيز للإصابة والحارس محمد صبحي ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة ومحمود عبد الرازق شيكابالا لأسباب فنية، ويعتمد الزمالك على تشكيلة تضم الحارس محمد أبوجبل وأمامه رباعي الدفاع محمود علاء ومحمود حمدي الونش، ويعود حازم إمام لقيادة الجبهة اليمنى ويقود محمد عبد الشافي الجبهة اليسرى.

ويقود خط الوسط طارق حامد وبجواره التونسي فرجاني ساسي وأمامهما يوسف إبراهيم أوباما صانع الألعاب وفي الهجوم المغربي أشرف بن شرقي ومصطفى محمد وأحمد سيد زيزو.

مفاجآت زيسكو

يبحث فريق زيسكو الزامبي عن مفاجأة في مواجهة الزمالك لتحقيق الفوز الذي يشعل حسابات المجموعة وهو ما أكده المدرب جورج لواندمينا المدير الفني لفريق زيسكو قبل اللقاء مشيرا إلى أنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم، وفريقه يسعى لحصد النقاط الثلاث وتحقيق الفوز.

ويعتمد زيسكو على أبرز لاعبيه في تشكيلته، وهم الكيني جيسي وير ووينستون كالينجو وقوادري كولا مثلث الهجوم بجانب أدريان تشاما صانع الألعاب والعقل المفكر للفريق.

وأكد أيمن منصور مهاجم فريق الزمالك الأسبق لـ“إرم نيوز“ أن الزمالك لا خيار أمامه سوى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز موقفه بجدول ترتيب المجموعة.

وأوضح أن الزمالك لديه مهمة صعبة وتحت ضغوط كبيرة بسبب ضرورة الانتصار وحضور الجماهير الداعمة للفريق، مؤكدا أن الزمالك لديه أسلحة مهمة وهي تألق مصطفى محمد، وعودته للتهديف بجانب تحسن الأداء الجماعي والروح المعنوية مع وجود بعض العناصر المميزة، مثل أوباما وزيزو وغيرهم من اللاعبين الموهوبين، ولكن أخطاء الدفاع تمثل العقبة الأكبر في وجه الزمالك.