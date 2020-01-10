الزمالك يتخطى زيسكو يونايتد ويقترب من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

اقترب فريق الزمالك المصري خطوة من التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وتغلب على ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين دون رد في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من البطولة القارية.

دخل الزمالك اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة محاولًا استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه وهو ما تحقق في الدقيقة الرابعة عندما تلقى المغربي أشرف بن شرقي عرضية انقض عليها برأسه في المرمى مسجلًا هدف التقدم.

بعدها بحث لاعبو الأبيض عن فرصة تسجيل المزيد من الأهداف إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث مال أداء زيسكو للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، قابله ضغط مكثف من جانب لاعبي الزمالك في رحلة بحث عن المزيد من الأهداف.

ومع حلول الدقيقة 89 أضاف مصطفى محمد الهدف الثاني للزمالك، ليخرج الفريق المصري فائزًا باللقاء.

هدف الزمالك في زيسكوا 1/0 pic.twitter.com/ohdemYhGn9 — Mini Goal (@GoalMini) January 10, 2020

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الزمالك إلى 7 نقاط في الوصافة بفارق المواجهة المباشرة خلف مازيمبي الكونغولي، بينما تجمد رصيد زيسكو يونايتد عند نقطتين في المركز الثالث.

وتقام غدًا السبت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حيث سيلعب مازيمبي مع بريميرو دي أغوستو الأنغولي.