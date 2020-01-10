التشكيلة المتوقعة لمباراة الزمالك ضد زيسكو في دوري أبطال أفريقيا

يستضيف نادي الزمالك منافسه زيسكو الزامبي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، اليوم الجمعة.

وتقام المباراة الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل مباراة الزمالك ضد زيسكو على قناة beIN Sports HD 1، بصوت علي محمد علي.

ومن المتوقع أن يلعب الزمالك الذي يدربه الفرنسي باتريس كارتيرون بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

الدفاع: محمد عبدالشافي، محمود علاء، محمود حمدي ”الونش“، حازم إمام.

الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما، أحمد سيد ”زيزو“.

الهجوم: مصطفى محمد.

ويملك الزمالك 4 نقاط من 3 مباريات في المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية، مقابل 7 نقاط لمازيمبي المتصدر، في حين يملك زيسكو نقطتين فقط في المركز الثالث مع بريميرو دي أوغوستو.

وأكد كارتيرون أن الزمالك سيلعب للفوز على منافسه الزامبي، وقال كارتيرون: ”بطولة دوري أبطال أفريقيا مهمة للزمالك“، ونتعامل معها بجدية كبيرة“.

كما انتقد كارتيرون ضغط جدول المباريات في الدوري المصري، مشيرا إلى أن ناديي الأهلي والزمالك يعانيان ضغط مباريات غير طبيعي، وأوضح ”هذا الأمر يحدث في مصر فقط، إنه يستهلك اللاعبين بدنيا“.

وأكد كارتيرون جاهزية الثنائي، فرجاني ساسي وحازم إمام للعب أمام زيسكو.