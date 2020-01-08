الزمالك يقدم شكوى جديدة ضد محمود كهربا.. ويعلن الموعد الرسمي لانطلاق برامج قناة النادي

رفض نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور الاستسلام في قضية محمود عبدالمنعم ”كهربا“، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومنتخب مصر الأول، ولاعب القلعة البيضاء وأفيس البرتغالي السابق، رغم انتقاله للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وقيده في قائمة الأحمر بموافقة اتحاد الكرة.

وشارك اللاعب في لقاء الفريق السابق أمام إف سي مصر في بطولة الدوري المصري، كما تم قيده في قائمة الفريق الأفريقية وغادر مع بعثة القلعة الحمراء إلى زيمبابوي من أجل المشاركة في لقاء بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، السبت المقبل.

وبحسب مصدر داخل الزمالك لـ“إرم نيوز“، فقد أرسل الأبيض، ظهر الأربعاء، شكوى رسمية لاتحاد الكرة المصري، يطلب فيها خضوع اللاعب للتحقيق، بسبب واقعة هروبه من القلعة البيضاء في نهاية الموسم الحالي، وانتقاله لنادي أفيس البرتغالي، رغم قانونية عقده مع النادي الأبيض وقيده في القائمة المحلية والأفريقية.

كما طلب الزمالك خلال الخطاب، التحقيق في مدي قانونية تعاقده مع النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وقيده في قائمة الفريق الأحمر محليا وأفريقيا، في ظل وجود عقد صحيح للاعب مع الزمالك في سجلات اتحاد الكرة، وأنه تم قيد اللاعب في قائمة القلعة البيضاء للموسم الحالي محليا وأفريقيا. ووجه الزمالك اتهاما للأهلي بتحريض اللاعب على الهروب من ناديه في نهاية الموسم الحالي، من أجل الاحتراف لمدة 6 أشهر في البرتغال ومن بعدها الانتقال للأحمر.

وكان الزمالك قد قدم شكوى رسمية ضد كهربا، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، وقدم النادي المستندات التي تبثت صحة عقد اللاعب مع القلعة البيضاء، والذي تم تسجيله في سجلات اتحاد الكرة، وطلب النادي توقيع أقصى عقوبة ممكنة على اللاعب، وتعويض النادي ماليا خاصة بعد أن فقد مكانه في القائمة المحلية والأفريقية.

يذكر أن الأهلي تواصل مع أحد المحامين في الفيفا وعرض عليه قضية كهربا مع الزمالك قبل التعاقد مع اللاعب، وتأكد النادي من صحة موقفه، وتم ضم اللاعب للفئة الأولى في الفريق وقيده في القائمة المحلية والأفريقية بناء على رغبة من رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

ومن جانب آخر، أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن موعد انطلاق برامج قناة النادي بشكل رسمي، خاصة أن البث التجريبي بدأ في بداية شهر يناير للعام الجاري 2020.

وقال الزمالك عبر موقعة الرسمي، إن إدارة النادي حددت يوم 22 من شهر يناير الجاري في الساعة الحادية عشرة مساء، موعدا لانطلاق قناة النادي، التي سيظهر فيها مرتضى منصور ببرنامج يقدم في أيام الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة من كل أسبوع في الثانية عشرة صباحا بتوقيت القاهرة، وتضم قناة الزمالك العديد من البرامج الرياضية الخاصة بالزمالك، بجانب ما يخص الكرة المصرية، في خطوة اتخذها مجلس إدارة الأبيض للدفاع عن النادي.