ساديو ماني الأفضل.. تعرف على تفاصيل حفل جوائز الكاف في 2019

توج المهاجم السنغالي الدولي ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رسميًا بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019.

وتسلم ماني (27 عامًا) الجائزة في الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) والذي أقيم في سهل حشيش بمدينة الغردقة المصرية.

وتفوق ماني على الدوليين المصري محمد صلاح زميله في هجوم ليفربول، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، واللذين وصلا معه إلى القائمة النهائية للمرشحين للجائزة.

وكان ”صلاح“ قد توج بالجائزة في العامين السابقين 2017 و2018، فيما توج بها محرز مرة واحدة سابقة وذلك في 2016، بينما توج بها ماني اليوم للمرة الأولى في مسيرته الكروية.

وتم اختيار المغربي أشرف حكيمي للفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد على حساب الثنائي النيجيري صامويل شيكويزي، وفيكتور أوسيمين.

كما توج جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر كأفضل مدير فني داخل القاهرة السمراء، على حساب السنغالي أليو سيسيه مدرب منتخب بلاده، والفرنسي نيكولا دوبيه مدرب منتخب مدغشقر.

وفازت ديزيه أليس مدربة منتخب جنوب أفريقيا بجائزة أفضل مدربة للكرة النسائية، على حساب آلان دجيموفا مدربة منتخب الكاميرون، وتوماس دينيربي مدربة منتخب نيجيريا.

وحصد المنتخب الجزائري لقب أفضل منتخب في القارة بعد تتويجه بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019، بينما حصد المنتخب الكاميروني للكرة النسائية لقب أفضل منتخب نسائي.

Much more to come from this young star ???? #CAFAwards2019 pic.twitter.com/t3YqOrE2b5

Achraf Hakimi is the 2019 African Youth Player of the Year! ????

OFFICIAL! There is no better side on the African continent other than Cameroon!

They are crowned Women’s National Team of the Year at the #CAFAwards2019 ???? pic.twitter.com/A7JO3XfwTe

— #CAFAwards2019 (@CAF_Online) January 7, 2020