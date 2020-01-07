ساديو ماني الأفضل.. تعرف على تفاصيل حفل جوائز الكاف في 2019

توج المهاجم السنغالي الدولي ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رسميًا بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019.

وتسلم ماني (27 عامًا) الجائزة في الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) والذي أقيم في سهل حشيش بمدينة الغردقة المصرية.

وتفوق ماني على الدوليين المصري محمد صلاح زميله في هجوم ليفربول، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، واللذين وصلا معه إلى القائمة النهائية للمرشحين للجائزة.

وكان ”صلاح“ قد توج بالجائزة في العامين السابقين 2017 و2018، فيما توج بها محرز مرة واحدة سابقة وذلك في 2016، بينما توج بها ماني اليوم للمرة الأولى في مسيرته الكروية.

وتم اختيار المغربي أشرف حكيمي للفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد على حساب الثنائي النيجيري صامويل شيكويزي، وفيكتور أوسيمين.

كما توج جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر كأفضل مدير فني داخل القاهرة السمراء، على حساب السنغالي أليو سيسيه مدرب منتخب بلاده، والفرنسي نيكولا دوبيه مدرب منتخب مدغشقر.

وفازت ديزيه أليس مدربة منتخب جنوب أفريقيا بجائزة أفضل مدربة للكرة النسائية، على حساب آلان دجيموفا مدربة منتخب الكاميرون، وتوماس دينيربي مدربة منتخب نيجيريا.

وحصد المنتخب الجزائري لقب أفضل منتخب في القارة بعد تتويجه بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019، بينما حصد المنتخب الكاميروني للكرة النسائية لقب أفضل منتخب نسائي.

Achraf Hakimi is the 2019 African Youth Player of the Year! ???? Much more to come from this young star ????#CAFAwards2019 pic.twitter.com/t3YqOrE2b5 — #CAFAwards2019 (@CAF_Online) January 7, 2020

OFFICIAL! There is no better side on the African continent other than Cameroon! They are crowned Women’s National Team of the Year at the #CAFAwards2019 ???? pic.twitter.com/A7JO3XfwTe — #CAFAwards2019 (@CAF_Online) January 7, 2020

3⃣ things that make a goal special Difficulty

Execution

Importance#RiyadMahrez's free kick strike in the #TotalAFCON semi-finals was otherworldly ????#CAFAwards2019 pic.twitter.com/euLrXHx0FY — #CAFAwards2019 (@CAF_Online) January 7, 2020

Djamel Belmadi crowned Men’s African Coach of the Year after a historic 2019! Congratulations! ???? #CAFAwards2019 pic.twitter.com/ld0Xo8EsHT — #CAFAwards2019 (@CAF_Online) January 7, 2020

Diseree Ellis is your Women’s African Coach of the Year ???????? Who’ll win the prestigious award next? #CAFAwards2019 pic.twitter.com/IKioeIgCWr — #CAFAwards2019 (@CAF_Online) January 7, 2020

وفي جوائز منفصلة أخرى، فاز الاتحاد المصري لكرة القدم بجائزة أفضل اتحاد، وفاز نادي مازيمبي الكونغولي بجائزة أفضل نادٍ، واختار ”كاف“ هدف رياض محرز لاعب منتخب الجزائر في مرمى نيجيريا بنصف نهائي أمم أفريقيا، الهدف الأفضل في 2019.