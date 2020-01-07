بث مباشر لحفل اختيار أفضل لاعب في أفريقيا

تقدم شبكة ”إرم نيوز“ خدمة البث المباشر لحفل أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، والذي يقام بمدينة الغردقة الساحلية المصرية.

وسيتنافس محمد صلاح مع زميله في ليفربول ساديو ماني، بجانب رياض محرز، على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019.

ساهم صلاح الحاصل على الجائزة في العامين الماضيين، مع السنغالي ماني، في تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، وبكأس العالم للأندية، ويتصدر فريقهما الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا.

لكن صلاح خاض مشوارا مخيبا مع مصر صاحبة الضيافة في كأس الأمم الأفريقية، وودع المنافسة من دور 16، بينما نجح ماني مع السنغال في بلوغ المباراة النهائية.

وقاد محرز منتخب الجزائر للتتويج بلقب كأس الأمم هذا العام لأول مرة منذ 1990، كما فاز مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

الجوائز المطروحة

أعلن الاتحاد الأفريقي ”كاف“ المرشحين في القوائم النهائية لجوائز الأفضل لعام 2019.

ويتنافس الثلاثي، المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز والسنغالي ساديو ماني، على لقب أفضل لاعب أفريقي للعام المنقضي، بينما تتنافس كل من النيجيرية أسيسات اوشوالا والكاميرونية أجارا نيشوت والجنوب أفريقية ثيمبي كجاتلانا، على لقب أفضل لاعبة.

ويتنافس الثلاثي، المصري طارق حامد والجزائري يوسف بلايلي والتونسي أنيس البدري، على لقب أفضل لاعب داخل القارة، كما يتنافس المغربي أشرف حكيمي والثنائي النيجيري صامويل شيكويزي وفيكتور أوسيمين، على لقب أفضل لاعب صاعد.

ويتصارع الجزائري جمال بلماضي مدرب منتخب بلاده مع السنغالي أليو سيسيه مدرب منتخب بلاده والفرنسي نيكولا دوبيه مدرب منتخب مدغشقر، على لقب أفضل مدرب، بينما تبقى الجائزة السادسة على لقب أفضل مدرب كرة نسائية بين آلان دجيموفا مدرب منتخب الكاميرون وديساير إليس مدرب منتخب جنوب أفريقيا وتوماس دينيربي مدرب منتخب نيجيريا.

ويتنافس على جائزة أفضل منتخب، الجزائر والسنغال ومدغشقر، وتبقى الجائزة الثامنة لأفضل منتخب في الكرة النسائية بين نيجيريا والكاميرون وجنوب أفريقيا.