مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم.. وليد أزارو يهدر فرصة بطريقة غريبة.. وفايلر ينفعل على الخط (فيديو)‎

أهدر المهاجم المغربي وليد أزارو، لاعب النادي الأهلي المصري، هدفا محققا بشكل لا يصدق، في مباراة فريقه ضد بلاتينيوم ستارز، مساء السبت، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 2-0 ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت على استاد السلام.

شهدت المباراة تألق النجم وليد سليمان الذي سجل ثنائية في الدقيقتين 8 و69 من ضربة جزاء وسطط أداء متواضع لبطل زيمبابوي الذي كافح قدرإمكانياته ولكن خبرة لاعبي الأهلي وقدراتهم صنعت الفارق.

رفع الأهلي رصيده بقيادة المدرب السويسري رينيه فايلر إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثاني خلف النجم الساحلي التونسي المتصدر بفارق الأهداف ويحتل الهلال السوداني المركز الثالث بنفس الرصيد ويقبع بلاتينيوم في المركز الأخير بلا نقاط.

وفشل أزارو في استثمار فرصة في مواجهة المرمى بالدقيقة 89 بعدما استقبل عرضية علي معلول ليقابلها برعونة والشباك خالية ويصوبها أعلى من العارضة.

والتقطت الكاميرات صدمة وانفعال المدرب السويسري رينيه فايلر بسبب الهدف الضائع.