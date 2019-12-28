النادي الأهلي المصري يهزم بلاتينيوم ستارز ويشعل مجموعته في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

أشعل النادي الأهلي المصري مجموعته بالفوز على ضيفه بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بنتيجة 2-0 ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت على استاد السلام.

ورفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط متساويًا مع النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، بينما بقى بلاتينيوم بدون نقاط في المركز الرابع.

وتقدم وليد سليمان لصالح الأهلي في الدقيقة 8 برأسية بعدما أرسل علي معلول عرضية من الجانب الأيسر استقبلها اللاعب المخضرم برأسية في شباك بلاتينيوم.

???? هدف الأهلي الأول لـ وليد سليمان ⚽????????????pic.twitter.com/awFwTu3YdM — Ahly Insider (@AhlyInsider) December 28, 2019

وحصل أحمد الشيخ على ركلة جزاء بعدما تعرض لعرقلة من جانب مدافع بلاتينيوم ولم يتردد حكم المباراة في إطلاق صافرته محتسبًا الخطأ.

وتقدم وليد سليمان من أجل تنفيذ ركلة الجزاء وضاعف النتيجة في الدقيقة 69 بعدما سدد كرة يسارية لمسها الحارس ولم يتمكن من ابعادها.

جول الأهلي الثاني من ضربة جزاء ومن غيره ????‍♂️ وليد سليمان ⚽???? الحاوي ????????pic.twitter.com/4wK0fYMAOf — Ahly Insider (@AhlyInsider) December 28, 2019

وضاعت على الأهلي فرصة خطيرة في الدققة 87 من عمر المباراة بعدما أخطأ وليد أزارو في تمرير الكرة إلى حسين الشحات الذي كان في مواجهة المرمى لكن لم يحصل على الكرة.