 النادي الأهلي المصري يهزم بلاتينيوم ستارز ويشعل مجموعته في دوري أبطال أفريقيا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

النادي الأهلي المصري يهزم بلاتينيوم ستارز ويشعل مجموعته في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

النادي الأهلي المصري يهزم بلاتينيوم ستارز ويشعل مجموعته في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أشعل النادي الأهلي المصري مجموعته بالفوز على ضيفه بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بنتيجة 2-0 ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت على استاد السلام.

ورفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط متساويًا مع النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، بينما بقى بلاتينيوم بدون نقاط في المركز الرابع.

وتقدم وليد سليمان لصالح الأهلي في الدقيقة 8 برأسية بعدما أرسل علي معلول عرضية من الجانب الأيسر استقبلها اللاعب المخضرم برأسية في شباك بلاتينيوم.

وحصل أحمد الشيخ على ركلة جزاء بعدما تعرض لعرقلة من جانب مدافع بلاتينيوم ولم يتردد حكم المباراة في إطلاق صافرته محتسبًا الخطأ.

وتقدم وليد سليمان من أجل تنفيذ ركلة الجزاء وضاعف النتيجة في الدقيقة 69 بعدما سدد كرة يسارية لمسها الحارس ولم يتمكن من ابعادها.

وضاعت على الأهلي فرصة خطيرة في الدققة 87 من عمر المباراة بعدما أخطأ وليد أزارو في تمرير الكرة إلى حسين الشحات الذي كان في مواجهة المرمى لكن لم يحصل على الكرة.

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