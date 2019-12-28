ترتيب مجموعة نادي الزمالك في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع زيسكو يونايتد (صورة)

اقتنص نادي الزمالك المصري، اليوم السبت، تعادلا مهما مع مضيفه زيسكو يونايتد الزامبي، حيث تعادلا (1-1)، بالجولة الثالثة للمجموعة الأولى من دوري أبطال أفريقيا.

تقدم الزمالك بهدف عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة 72 ولكن زيسكو تعادل سريعا في الدقيقة 78 عن طريق مهاجمه الخطير كولا، بعد مباراة شهدت العديد من المحاولات لزيسكو وبعض الفرص الخطيرة للزمالك.

ورفع الزمالك رصيده بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف مازيمبي الكونغولي المتصدر برصيد 7 نقاط، وارتفع رصيد زيسكو إلى نقطتين بالتساوي مع بريميرو دو أوغوستو الأنغولي.

وكان مازيمبي الكونغولي قد تعادل مع أول أغسطس في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب 11 نوفمبر في لواندا بأنغولا.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا:

1- مازيمبي في المركز الأول برصيد 7 نقاط، من الفوز في مباراتين، والتعادل في لقاء سجل خلالها 6 أهداف واستقبل هدفين.

2- الزمالك المصري في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، من الفوز في مباراة والهزيمة في أخرى، والتعادل في الثالثة، سجل خلالها 3 أهداف واستقبل 4 أهداف.

3- زيسكو يونايتد الزامبي في المركز الثالث ولديه نقطتان، من التعادل في مواجهتين والهزيمة في أخرى، سجل خلالها 3 أهداف واستقبل 4 أهداف.

4- أول أغسطس الأنغولي في المركز الرابع برصيد نقطتين، من التعادل في مباراتين والهزيمة في أخرى، سجل خلالها هدفين واستقبل 4 أهداف.