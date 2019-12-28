نادي الزمالك يخطف نقطة ثمينة من زيسكو يونايتد في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

تعادل نادي الزمالك مع نظيره زيسكو الزامبي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 4 في المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى التي يتصدرها مازيمبي برصيد 7 نقاط، بينما رفع زيسكو رصيده للنقطة الثانية متساويا مع أول أغسطس الأنغولي.

وسجل مصطفى محمد هدف الزمالك الأول من ضربة رأس في الدقيقة 73 من أحداث المباراة بعد كرة عرضية رائعة من محمد عبدالشافي.

اهداف مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد 1 0 هدف مصطفى محمد pic.twitter.com/L5UyyCzd1y — Kora On – كورة أون (@koraoncom) December 28, 2019

وفي الدقيقة 78، استغل زيسكو خطأ تمركز دفاع الزمالك، وسجل كولا هدف التعادل في شباك محمد أبوجبل بعدما تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء.

وقام الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك بالدفع بإسلام جابر في الدقيقة 82 بدلا من أحمد سيد ”زيزو“، وجاء التبديل الثالث في الدقيقة 88 بنزول محمد عبدالسلام بدلا من المغربي أشرف بنشرقي.