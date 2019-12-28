 نادي الزمالك يخطف نقطة ثمينة من زيسكو يونايتد في دوري أبطال أفريقيا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

نادي الزمالك يخطف نقطة ثمينة من زيسكو يونايتد في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

نادي الزمالك يخطف نقطة ثمينة من زيسكو يونايتد في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تعادل نادي الزمالك مع نظيره زيسكو الزامبي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 4 في المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى التي يتصدرها مازيمبي برصيد 7 نقاط، بينما رفع زيسكو رصيده للنقطة الثانية متساويا مع أول أغسطس الأنغولي.

وسجل مصطفى محمد هدف الزمالك الأول من ضربة رأس في الدقيقة 73 من أحداث المباراة بعد كرة عرضية رائعة من محمد عبدالشافي.

وفي الدقيقة 78، استغل زيسكو خطأ تمركز دفاع الزمالك، وسجل كولا هدف التعادل في شباك محمد أبوجبل بعدما تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء.

وقام الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك بالدفع بإسلام جابر في الدقيقة 82 بدلا من أحمد سيد ”زيزو“، وجاء التبديل الثالث في الدقيقة 88 بنزول محمد عبدالسلام بدلا من المغربي أشرف بنشرقي.

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