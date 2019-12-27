كيف سيتعامل كارتيرون مع مباريات نادي الزمالك في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا؟

قال باتريس كارتيرون مدرب الزمالك المصري، إن فريقه قادر على الفصل بين مسيرته المحبطة محليا ومشواره الواعد في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عندما يحل ضيفا على زيسكو في زامبيا، غدا السبت.

وعجز الزمالك عن تحقيق الفوز في آخر 3 مباريات في الدوري المصري الممتاز مع مدربه الجديد كارتيرون، حيث خسر 2/3 من طلائع الجيش، وتعادل دون أهداف مع سموحة والإنتاج الحربي، هذا الشهر.

ويحتل الزمالك المركز السادس بفارق 9 نقاط عن غريمه المتصدر الأهلي، الذي تتبقى له مباراة.

أما في دوري الأبطال فعوض الزمالك، بطل كأس الاتحاد الأفريقي في الموسم الماضي، خسارته القاسية 0/3 من مازيمبي في الكونغو الديمقراطية، بالفوز 2/0 على بريميرو أوغوستو الأنغولي.

ويملك الزمالك 3 نقاط من جولتين خلف مازيمبي المتصدر بـ6 نقاط، مقابل نقطة واحدة لكل من زيسكو وبريميرو أوغوستو. والفوز في زامبيا سيقربه من التأهل لدور الـ8.

وأبلغ المدرب الفرنسي مؤتمرا صحفيا: ”نحن قادرون على الفصل بين المشوار المحلي والأفريقي، وسنركز في كل مباراة بشكل منفصل مع ضرورة بذل أقصى جهد“.

وعن تراجع فرصه في المنافسة بالدوري المصري، قال: ”مشوار الدوري لا يزال طويلا وسنستمر في المنافسة رغم ضغط المباريات. اعتدت على العمل تحت الضغط“.

وحقق الزمالك لقب دوري الأبطال للمرة الخامسة والأخيرة له في 2002، ويعول الآن على خبرة كارتيرون الذي تُوج باللقب مع مازيمبي في 2015 وخسر النهائي مع الأهلي في 2018.

وقال إسلام جابر لاعب الزمالك للصحفيين: ”نواجه سوء حظ في الفترة الأخيرة قبل السفر إلى زامبيا، لكن الفريق يحظى بخبرة كافية لتخطي زيسكو“