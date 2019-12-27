حقيقة تفاوض نادي الزمالك مع عبدالله السعيد لاعب بيراميدز

كشف نادي الزمالك، موقفه من التعاقد مع عبدالله السعيد لاعب وسط نادي بيراميدز ومنتخب مصر الأول لكرة القدم الحالي ونادي الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، في شهر يناير المقبل، من أجل تدعيم الجانب الهجومي في الفريق، خاصة بعد الأنباء التي انتشرت في الساعات الأخيرة عن المفاوضات مع اللاعب.

وأكدت تقارير صحفية وجود مفاوضات من الزمالك لضم عبدالله السعيد، بحيث يحصل اللاعب على 15 مليون جنية في الموسم الواحد للانتقال للقلعة البيضاء، وسيتنازل عن مستحقاته المالية لدى نادي بيراميدز من أجل تسهيل إنهاء الصفقة بشكل سريع.

وقال أمير مرتضى المشرف على قطاع الكرة في الزمالك في تصريحات تلفزيونية: ”لم نفتح أي مفاوضات مع عبدالله السعيد لاعب بيراميدز في الساعات الماضية، وكل ما تردد في هذا الإطار غير صحيح، الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لم يحدد حتي الآن الصفقة التي يرغب في ضمها لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهناك جلسة قريبًا لحسم هذا الأمر“.

وأَضاف أمير ”الزمالك يحق له ضم صفقة واحدة في يناير بعد رفض فتح الاستبدال، وهناك 3 مراكز في الفريق تحتاج إلى دعم وهي مركز الظهير الأيمن الذي يعاني من نقص بعد هروب حمدي النقاز وكثرة إصابات حازم أمام، ومركز الوسط المدافع ومركز رأس الحربة خاصة بعد الإصابة الطويلة للمغربي خالد بوطيب، لذا ستكون الأولوية لضم صفقة تدعم أحد هذه المراكز بناء على الرؤية الفنية لكارتيرون

وعن مصير خالد بوطيب قال أمير: ”بوطيب لاعب مهم في صفوف الفريق وخاض الموسم الماضي وهو مصاب وهو ما تسبب في زيادة الإصابة، أجرى فحوصات طبية في فرنسا، ومن بعد ذلك توجه إلى ألمانيا للمقارنة بين أكثر من تشخيص لحالته وتحديد موعد عودته إلى الفريق، وفي النهاية سنتخذ القرار المناسب للنادي، وسنراعي أنه لاعب محترف وملتزم“.

وعن كهربا قال المشرف على قطاع الكرة في الزمالك: ”قدمنا شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“ ضد اللاعب بسبب الهروب من صفوف النادي في نهاية الموسم الماضي، كما تم اختصام الأهلي في القضية قبل عملية انتقال اللاعب للقلعة الحمراء من الأساس، نسعى للحفاظ على حقوق النادي وننتظر تحديد جلسة من الفيفا لبدء الترافع في القضية“.

وبسؤاله عن أزمة ضياع أحذية لاعبي الزمالك في زامبيا قال مرتضى: ”لم أسافر مع الفريق إلى زامبيا، والأحذية ضاعت في الرحلة، وحررنا محضرًا واكتشفنا أنها ما زالت متواجدة في أثيوبيا، بسبب مشكلة في شركة الطيران، أرسلنا شخصًا من مصر بأحذية للاعبي الزمالك، وستصلهم غدًا ولا يوجد مشكلة في التمرين، موقف سخيف ولكن رحلات أفريقيا يكون فيها مشاكل غالبًا“.

وعن الفرص في المنافسة علي بطولة الدوري قال أمير: ”الزمالك تصدر البطولة في الموسم الماضي لفترة طويلة وفي النهاية فاز الأهلي بالبطولة، لذا المنافسة في الموسم الحالي ما تزال مستمرة وفرص الفريق قائمة وقادرون على تعويض فارق النقاط مع الأهلي“.

على جانب آخر أعلنت قناة الأهلي سفر محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر إلى فرنسا يوم 25 يناير المقبل، للخضوع لفحوصات طبية مرة أخرى لمعرفة مدى تحسن حالته عقب الانتهاء من البرنامج الطبيعي وحال التأكد من عدم تحسن حالة الخطيب الصحية، سيخضع لعملية منظار“.

وخضع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لبرنامج علاج طبيعي ومائي في القاهرة لمدة 20 يومًا، عقب عودته من باريس يوم الثلاثاء الماضي.