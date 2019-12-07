 نادي الزمالك المصري يسقط بريميرو دي أوغستو بثنائية في دوري أبطال أفريقيا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

نادي الزمالك المصري يسقط بريميرو دي أوغستو بثنائية في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

نادي الزمالك المصري يسقط بريميرو دي أوغستو بثنائية في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

استعاد فريق الزمالك المصري اليوم السبت، توازنه في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتغلب الزمالك على ضيفه بريميرو دي أوجستو الأنغولي بهدفين دون رد في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من البطولة القارية.

وكان مازيمبي الكونغولي قد فاز في وقت سابق اليوم على زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين لهدف ضمن المجموعة ذاتها.

بذلك، يتصدر مازيمبي الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك، يليه زيسكو يونايتد برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن بريميرو دي أوجستو.

دخل الزمالك اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف مبكر يربك به حسابات المنافس، إلى أن جاءت الدقيقة 16 لتشهد هدف التقدم عن طريق المغربي أشرف بن شرقي.

وحاول لاعبو القلعة البيضاء مضاعفة النتيجة إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل ليخرج الزمالك متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ونجح بن شرقي في إضافة الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 68.

وبعدها أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه إيبوكون أكينفينوا في الدقيقة 71 ليلعب بريميرو دي أوجستو الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

وفشل لاعبو الزمالك في استغلال النقص العددي في صفوف المنافس وتسجيل المزيد من الأهداف ليخرج أصحاب الديار فائزين بثنائية نظيفة.

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