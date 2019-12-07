أهداف مباراة الزمالك وبريميرو دي أوغوستو.. 2-0 للفريق الأبيض (فيديو)

سجل أشرف بنشرقي الهدف الأول لفريق الزمالك في شباك نظيره بريميرو دي أوغوستو، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها على إستاد السلام.

هدف ⚽️ أشرف بنشرقي من لمسة جميلة يهدي الأسبقية للفارس الأبيض! الزمالك 1 بريميرو دي أغوستو 0 #CAFCL pic.twitter.com/Z01U7AJuGy — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2019

وفي الدقيقة 68 يسجل أشرف بنشرقي الثاني للزمالك.

هدف ⚽️ تسديدة في منتهى الجمال من المتألق أشرف بنشرقي ???? الزمالك 2 بريميرو دي أغوستو 0 #CAFCL pic.twitter.com/65ZwG4Zfwl — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2019

وكان الزمالك قد تلقى هزيمة ثقيلة في بداية مشواره بمرحلة المجموعات على يد مازيمبي الكونغولي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في الكونغو، وتقررت على إثرها إقالة المدرب الصربى ميتشو، وتعيين الفرنسي باتريس كارتيرون، مديرًا فنيًا للأبيض، خلفًا له.

يحتل الزمالك المركز الأخير في المجموعة الأولى دون رصيد من النقاط، في حين يحتل مازيمبي الكونغولي المركز الأول بـ6 نقاط، وجاء أول أغسطس الأنغولي في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، بالتساوي مع زيسكو يونايتد الزامبي الذي يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة أيضًا.