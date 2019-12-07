النجم التونسي يهزم بلاتينيوم ويواصل التحليق على قمة مجموعته بدوري أبطال أفريقيا

حقق فريق النجم الساحلي التونسي، يوم السبت، انتصاره الثاني على التوالي في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتغلب النجم الساحلي على مضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوي بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من البطولة القارية.

وكان الأهلي المصري قد فاز، أمس الجمعة، على الهلال السوداني بهدفين لهدف ضمن المجموعة ذاتها.

بذلك، يتصدر النجم الساحلي الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن فريقي الهلال والأهلي، وأخيرًا بلاتينيوم بلا رصيد من النقاط.

تسيد الحذر أداء لاعبي الفريقين خلال الدقائق الأولى من شوط المباراة الأول إلى أن جاءت الدقيقة 23، لينجح كريم العريبي في إحراز التقدم للنجم الساحلي.

ومع حلول الدقيقة 47 أضاف العريبي الهدف الثاني له ولفريقه، قبل أن يسجل حازم الحاج حسن الهدف الثالث في الدقيقة 90.