إقالة صلاح آدم من تدريب الهلال السوداني بعد الخسارة أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

أعلن نادي الهلال السوداني إقالة مدربه صلاح آدم، وذلك عقب هزيمة الفريق، الجمعة، أمام مضيفه الأهلي المصري 2-1، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ونشر الهلال السوداني قرار الإقالة عبر حسابه الرسمي على ”فيسبوك“، عقب الخسارة المخيبة أمام الفريق المصري على استاد ”السلام“في العاصمة القاهرة.

وسيتولى مهمة الإشراف على الهلال مؤقتًا المدرب المساعد هيثم مصطفى، في انتظار تعيين مدرب جديد، إذ أكد النادي أن مدربًا أجنبيًا سيقود الفريق في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسيكون المدرب الجديد هو ثالث مدرب للهلال السوداني هذا الموسم، بعد أن أقالت إدارة النادي المدير الفني التونسي نبيل الكوكي، والسوداني صلاح آدم.

وحقق فريق الأهلي المصري، انتصاره الأول في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وتغلب على ضيفه الهلال السوداني بهدفين لهدف في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من البطولة القارية.

وانتظرت جماهير الأهلي حتى الدقيقة 15 لتشهد معها هدف التقدم عن طريق حسين الشحات.

وفي الوقت الذي بحث فيه الهلال عن التعادل، احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء للأهلي في الدقيقة 37 نفذها رمضان صبحي في المرمى مسجلًا الهدف الثاني، ليخرج أصحاب الديار متقدمين من شوط المباراة الأول بثنائية نظيفة.

وتوالت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي حاول فيه الأهلي تسجيل المزيد من الأهداف، مال أداء الهلال للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة نجح الهلال في تسجيل هدف حفظ ماء الوجه عبر أطهر الطاهر.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 3 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف النجم الساحلي التونسي والهلال.