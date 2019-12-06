مباراة الأهلي والهلال السوداني.. جماهير الأحمر تهاجم محمود الخطيب بضراوة والأخير يعتذر (شاهد)

هتفت جماهير النادي الأهلي المصري ضد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأحمر خلال مباراة الفريق أمام الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا، بعد الأزمة التي نشبت بينهم وبين شركة الأمن المسؤولة عن تأمين استاد السلام، والتي أسفرت عن القبض على عدد كبير منهم.

ورصدت ”إرم نيوز“ تفاصيل الأزمة من البداية للنهاية، حيث بدأت المشكلة بين الجماهير ورجال الأمن، بعد رفضهم إدخال أدوات تشجيع خاصة بالجماهير.

ونشبت مشادات بين الطرفين، ما أدى إلى قيام عناصر الشرطة بالقبض على عدد من الجماهير الحمراء.

وهتفت الجماهير ضد محمود الخطيب رئيس النادي مرددة:“النادي للجمهور مش قدها سيبها وغور“، ثم قالت:“إدارة الأهلي مسؤولية مش بس كرسي وشمسية“، ”يا خطيب اسمعنا النادي الأهلي بتاعنا“، ”١_٢ إدارة الأهلي فين“.

وعقب هذه الهتافات توجه محمود الخطيب إلى جماهير فريقه بحضور محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، ودار حديث مطول بين الطرفين، ووعدهم بإنهاء الأزمة والإفراج عن زملائهم فورًا.

وتحدث الخطيب مع جماهير فريقه لفترة طويلة مع بداية انطلاق الشوط الثاني، حتى قامت الجماهير بتحيته.

وانصرف رئيس النادي الأحمر، وعاد إلى المقصورة مرة أخرى بعد توقف هجوم الجماهير عليه.

وحقق فريق الأهلي المصري، انتصاره الأول في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وتغلب على ضيفه الهلال السوداني بهدفين لهدف في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من البطولة القارية.

وانتظرت جماهير الأهلي حتى الدقيقة 15 لتشهد معها هدف التقدم عن طريق حسين الشحات.

وفي الوقت الذي بحث فيه الهلال عن التعادل، احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء للأهلي في الدقيقة 37 نفذها رمضان صبحي في المرمى مسجلًا الهدف الثاني، ليخرج أصحاب الديار متقدمين من شوط المباراة الأول بثنائية نظيفة.

وتوالت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي حاول فيه الأهلي تسجيل المزيد من الأهداف، مال أداء الهلال للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة نجح الهلال في تسجيل هدف حفظ ماء الوجه عبر أطهر الطاهر.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 3 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف النجم الساحلي التونسي والهلال.

وتقام غدًا السبت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، يلعب النجم الساحلي التونسي مع بلاتينيوم بطل زيمبابوي.