أهداف مباراة الأهلي والهلال السوداني.. 2-0 للفريق الأحمر (فيديو)

تقدم حسين الشحات لاعب النادي الأهلي المصري بهدف في شباك الهلال السوداني، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في ثاني جولات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز الشحات هدفه في الدقيقة 15 من تمريرة رائعة لزميله محمد مجدي قفشة.

وأضاف رمضان صبحي الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء.

هدف ⚽️ حسين الشحات يضعها في الشباك بمنتهى الروعة. الأهلي 1 الهلال 0#CAFCL pic.twitter.com/UOLfegj446 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 6, 2019

هدف ⚽️ رمضان صبحي يعزز النتيجة للقلعة الحمراء من ركلة جزاء! الأهلي 2 الهلال 0#CAFCL pic.twitter.com/LU6eVECfq1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 6, 2019

ويسعى الأهلي لطمأنة جماهيره بعد الخسارة بالجولة الأولى أمام النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف في ملعب رادس، كما أن الهلال يأمل تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.

يحتل الأهلي المركز الأخير في المجموعة الثانية بلا رصيد، بعد الخسارة أمام النجم الساحلي بهدف، بينما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد الفوز على بلاتينيوم بطل زيمبابوي بنتيجة 2-1 في السودان.

وصعد الأهلي لدور المجموعات بعدما فاز على فريق اطلع بره بطل جنوب السودان بالدور التمهيدي بأربعة أهداف نظيفة ذهابًا، وتسعة أهداف نظيفة إيابًا، علمًا بأن اللقاءين أقيما على استاد برج العرب في الإسكندرية ثم تغلب الأهلي على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بثنائية دون رد في عقر داره ورباعية نظيفة في برج العرب بدور الـ32.

وتأهل الهلال على حساب رايون سبورت الرواندي بالتعادل بهدف لكل منهما في رواندا والتعادل دون أهداف بالسودان في الدور التمهيدي، ثم أطاح بالعملاق النيجيري إنيمبا بدور الـ32 بعد التعادل دون أهداف في نيجيريا والفوز بهدف نظيف في السودان.