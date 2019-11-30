الوداد المغربي يخطف التعادل أمام اتحاد العاصمة في دوري أبطال أفريقيا

أحرز بديع أووك هدفًا في الدقيقة قبل الأخيرة ليقتنص نقطة التعادل للوداد البيضاوي المغربي 1-1 أمام مستضيفه اتحاد العاصمة الجزائري في افتتاح مشوار الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم السبت.

وتقدم عبد الكريم زواري لأصحاب الأرض بعد خمس دقائق من البداية بتسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء في المباراة التي أقيمت في إستاد مصطفى تشاكر في البليدة.

لكن أووك خطف نقطة التعادل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة قبل الأخيرة ليمنح وصيف بطل الموسم الماضي أول نقطة في المجموعة الثالثة.

وحصل الوداد واتحاد العاصمة على نقطة واحدة لكل منهما، بينما تصدر ماميلودي صنداونز بطل جنوب أفريقيا، المتوج باللقب عام 2016، المجموعة بثلاث نقاط بعد فوزه على ضيفه بترو أتليتيكو الأنغولي 3-صفر.

وسجل صنداونز ثنائية في الشوط الأول عبر ماوريسيو أفونسو في الدقيقة السابعة وموتجيكا ماديشا في الدقيقة 29 قبل أن يجعل سفيليلي مخولسي النتيجة 3-صفر لأصحاب الأرض في الدقيقة 76.

ويستضيف الوداد البيضاوي فريق صنداونز في الجولة المقبلة في السابع من ديسمبر كانون الأول، بينما يلعب اتحاد العاصمة خارج أرضه أمام بترو أتليتيكو.