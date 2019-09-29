جمهور الوداد المغربي يتشح بالسواد ويوجه رسالة للكاف: ”رأسية واحدة تكفي لكشف فسادكم“ (شاهد)

صبت جماهير نادي الوداد المغربي غضبها على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، خلال مباراة فريقها أمام إف سي نواذيبو الموريتاني في دوري أبطال أفريقيا.

وصمم جمهور الوداد ”تيفو“ يمثل هدف وليد الكرتي في مرمى الترجي، والتي سكنت الشباك، لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل، وهو الهدف الذي تسبب في الأزمة التي نشبت خلال نهائي رادس 2019 أمام الترجي.

وكتب جمهور الوداد رسالة قائلًا: ”رأسية واحدة تكفي لكشف فسادكم“.

وتعمد الجمهور الاتشاح بالسواد في الاستاد؛ احتجاجًا على قرارات الاتحاد الأفريقي في أزمة مباراة النهائي مع الترجي.