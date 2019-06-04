”كاف“ يؤجل حسم قراره في أزمة مباراة الوداد والترجي إلى يوم غدٍ الأربعاء

اتخذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف”، قرارًا بتأجيل الحسم في أزمة مباراة الإياب بين الترجي التونسي والوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلى يوم غدٍ الأربعاء، بعد نهاية مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“.

وكان الاجتماع قد انطلق، اليوم الثلاثاء، لكنه توقف من أجل حضور حفل أقامه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على شرف المسؤولين.

وتشهد قضية ملعب رادس ترقبًا كبيرًا في الشارع الكروي المغربي، من أجل معرفة القرار التي سيتم الخروج به.

وكان أحمد أحمد، رئيس ”كاف“، قد دعا، السبت الماضي، اللجنة التنفيذية في الاتحاد لاجتماع طارئ، اليوم، لمناقشة الأمور والأحداث التنظيمية في المباراة التي شهدت وقائع مثيرة ستظل محفورة في تاريخ الكرة الأفريقية.

ورفض الوداد، استكمال إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام الترجي، بعد اعتراض لاعبي الوداد على تعطل تقنية الفيديو، وهو ما حرمهم من التأكد من صحة الهدف الذي أحرزه وليد الكرتي خلال الشوط الثاني.

ولم يتم احتساب هدف وليد الكرتي بداعي التسلل، وأعلن الحكم، فوز الترجي وتتويجه بطلًا للمسابقة القارية.