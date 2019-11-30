بعد الخسارة أمام مازيمبي.. نادي الزمالك يناقش مصير ميتشو وقرارات قوية خلال ساعات

أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن مجلس الإدارة يستعد لإصدار عدد من القرارات على رأسها حسم مصير المدرب الصربي ميتشو، لافتًا إلى أنه على الرغم من وجود خلافات حتى الآن بشأن مصير المدير الفني للفريق في ظل ضغط المباريات المتتالي، فإن الاتجاه الأقوى، الذي يتزعمه رئيس النادي مرتضى منصور، هو توجيه الشكر لميتشو وإسناد المهمة لمدرب وطني حتى شهر يناير المقبل.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ أنه تم فتح خطوط اتصال مع أسامة نبيه منذ أيام وتحديدًا عقب الهزيمة أمام نادي إنبي بالدوري المصري الممتاز للعمل كمدرب عام مع صلاحيات فنية واسعة مع ميتشو، إلا أن المدرب العام الأسبق للمنتخب المصري رفض فكرة تولي دور الرجل الثاني، وطلب مهلة للتفكير انتظارًا لصدور قرار رسمي من مجلس الإدارة بإقالة ميتشو.

واهتزت شباك الزمالك المصري ثلاث مرات في الشوط الثاني، ليخسر 3-صفر أمام مستضيفه مازيمبي من الكونجو الديمقراطية في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، اليوم السبت.

وتصدر مازيمبي المجموعة الأولى بثلاث نقاط قبل لقاء بريميرو دي أوغوستو الأنغولي وزيسكو يونايتد الزامبي في وقت لاحق اليوم.

ووضع جاكسون موليكا الهدف الأول لمازيمبي بعد ساعة من البداية بضربة رأس رائعة وضعها على يمين الحارس محمد عواد؛ إثر تمريرة عرضية من باتو كابونجو.

وضاعف تريسور موبوتو النتيجة بعدها بست دقائق بعد تمريرة عرضية تابعها موبوتو بعد مراوغة أحد لاعبي الزمالك وسدد في الشباك من مدى قريب.

وجعل موليكا النتيجة 3-صفر قبل ست دقائق من النهاية بعد تمريرة عرضية من كابونجو حوّلها برأسه في الشباك من الوضع طائرًا على غرار الهدف الأول.