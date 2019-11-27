نادي الزمالك يغلق صفحة الخسارة من إنبي ويتوجه للقاء مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

أغلق نادي الزمالك ملف خسارته أمام إنبي في الدوري المصري، قبل التوجه، اليوم الأربعاء، إلى الكونغو الديمقراطية لمواجهة مازيمبي في مستهل مشوار الفريق في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا لكرة القدم.

وخسر الزمالك في اللحظات الأخيرة 2-1 أمام ضيفه إنبي، يوم الاثنين الماضي، في الدوري المحلي، وهي الخسارة الأولى للفريق هذا الموسم ليتراجع للمركز الرابع في الترتيب.

وقبل التوجه إلى الكونغو الديمقراطية اليوم، قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق إن مجلس الإدارة طالب اللاعبين بفتح صفحة جديدة ونسيان الخسارة من إنبي وتحقيق نتيجة إيجابية أمام مازيمبي الحائز على اللقب القاري خمس مرات مثل الزمالك.

وأضاف منصور لـ“رويترز“: ”مجلس الإدارة رفض توقيع أي عقوبات على اللاعبين بعد الخسارة المحلية رغم وجود تقصير من بعض اللاعبين الذين تراجع مستواهم بشكل كبير وستتم محاسبتهم بعد مباراة مازيمبي“.

وعقد الصربي ميلوتين سريدويفيتش (ميتشو) مدرب الفريق اجتماعًا مع اللاعبين أعرب خلاله عن غضبه الشديد لعدم تنفيذ تعليماته في مباراة إنبي.

وقال ميتشو للاعبين إنه منح الثقة للكثير منهم لكنه سيعيد حساباته من جديد لكن بعد العودة من الكونغو.

وضمت بعثة الزمالك لاعب الوسط الدولي طارق حامد الذي غاب عن مباراة إنبي واتهمه البعض بادعاء الإصابة وتعمد الغياب عن الفريق.

لكن حامد قال قبل السفر للكونغو إنه كان يعاني من آلام في الظهر ومعه تقرير من طبيب المنتخب الوطني يثبت ذلك.

وأبدى حامد حزنه لتعرضه للانتقادات وأكد أنه لم يقصر منذ انضمامه للفريق.

ويستهل الزمالك مشواره في المجموعة الأولى بدور الستة عشر للبطولة يوم السبت المقبل بمواجهة مازيمبي ضمن مجموعة تضم أيضًا بريميرو دي أوغوستو الأنغولي وزيسكو يونايتد الزامبي.