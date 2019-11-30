رينيه فايلر مدرب الأهلي المصري يطلب أحمد حجازي وأسامة جلال

حدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي المصري، أول الصفقات العاجلة، التي يتمسك بالتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية، والتي تنطلق في يناير المقبل؛ من أجل سد إحدى الثغرات في صفوف الفريق، لمواصلة مشوار تصدر بطولة الدوري والمنافسة على لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا الغائبة عن صفوف القلعة الحمراء، منذ عام 2013.

جاء ذلك بعد أن كشف لقاء النجم الساحلي بالأمس في دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عن عجز في بعض المراكز.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لشبكة ”إرم نيوز“: ”فايلر عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي، عقب الهزيمة بالأمس أمام النجم الساحلي بهدف ياسين الشيخاوي، وطلب التعاقد مع مدافع دولي صاحب مستوى فني عالٍ، من أجل سد الثغرة في خط الدفاع، والتي ظهرت بوضوح، بالأمس، بعد طرد أيمن أشرف وعدم وجود بديل مناسب له على دكة البدلاء، حيث تم الاستعانة بأحمد فتحي وعمرو السولية في مركز قلب الدفاع خلال سير اللقاء، في ظل إصابة سعد الدين سمير ومحمود متولي وعدم الاقتناع بمستوى ياسر إبراهيم“.

وأضاف المصدر: ”فايلر حدد أحمد حجازي مدافع منتخب مصر الأول لكرة القدم، ونادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي كخيار أول في الصفقة التي ستدعم خط الدفاع في الفريق خلال الفترة المقبلة، على أن يتم التعاقد مع أسامة جلال مدافع إنبي ومنتخب مصر الأولمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية، في حالة رفض اتحاد الكرة فتح الاستبدال، وطلب فايلر من إداريي الأهلي الموافقة على طلبات حجازي المالية حتى يوافق على الانضمام للفريق، في ظل الحاجة الماسة لجهوده من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا“.

وتابع: ”فتح المدير الفني للأهلي الباب لرحيل ياسر إبراهيم في نهاية الموسم الحالي في ظل عدم الاقتناع بمستواه الفني والبدني، وظهر ذلك جليًا في عدم الدفاع به في لقاء النجم الساحلي بالأمس بعد طرد أيمن أشرف“.

وقال المصدر: ”فايلر أيضًا طلب وضع حل لأزمة الإصابات في صفوف الفريق، خاصة أن الجهاز الطبي فشل في التعامل مع إصابة أكثر من لاعب، إذ غاب كل من سعد سمير ومحمود متولي وكريم نيدفيد مدة طويلة جدًا، رغم أن الإصابات التي تعرضوا لها لا تستحق كل هذا الغياب“.

ومن جانب آخر، طلب فايلر من إدارة الأهلي، ضرورة اتخاذ موقف قوي وحاسم ضد الظلم التحكيمي الذي يتعرض له الفريق بشكل شبه دائم في المباريات الأفريقية التي تقام خارج مصر، وخاصة أمام أندية شمال أفريقيا؛ لأنها كلفت الفريق خسارة بطولتين أمام الوداد المغربي 2017 والترجي التونسي 2018، وكذلك الخسارة أمام النجم الساحلي بالأمس.

كما استقر فايلر على إجراء تغييرات في تشكيل الفريق ومنح البدلاء فرصة في مباراة بني سويف بكأس مصر؛ لمنحهم الفرصة للمشاركة في المباريات من جهة، ومنح اللاعبين الأساسيين فرصة لالتقاط الأنفاس قبل مواجهة الهلال السوداني في الجولة الثانية من دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، في بداية ديسمبر.