النجم الساحلي يتخطى الأهلي المصري في مباراة مثيرة بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)

استغل النجم الساحلي التونسي النقص العددي في صفوف ضيفه الأهلي المصري ليفوز عليه بصعوبة 1-صفر بفضل هدف ياسين الشيخاوي في افتتاح مشوار الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، اليوم الجمعة، على استاد رادس الأولمبي.

وأحرز صانع اللعب الشيخاوي هدف المباراة الوحيد عندما استقبل كرة من تمريرة زميله محمد المثناني على صدره قبل أن يسددها من مدى قريب في الشباك بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني ليمنح فريقه 3 نقاط في بداية مشواره بمنافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات.

وفي بداية المباراة لعب النجم الساحلي صاحب الأرض والجمهور بأسلوب حذر، بينما استحوذ الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بأرفع بطولات الأندية القارية على الكرة قبل أن يطرد مدافعه أيمن أشرف.

وأشهر حكم المباراة جوشوا بوندو البطاقة الحمراء في وجه مدافع الأهلي بسبب الإمساك بالمهاجم ماهر الحناشي عندما كان في طريقه للانفراد بحارس المرمى محمد الشناوي في الدقيقة 13.

وفقد الأهلي أفضليته بسبب النقص العددي، بينما صنع الشيخاوي الفرصة الوحيدة في الشوط الأول لأصحاب الأرض عندما تابع تمريرة داخل المنطقة بتسديدة لكن الكرة علت المرمى في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني بدأ النجم الساحلي اللعب ضاغطًا في محاولة للاستفادة من تفوقه العددي، ونجح في افتتاح التسجيل عندما أرسل المثناني كرة متقنة نحو الشيخاوي الذي استقبلها بصدره دون رقابة قبل أن يسددها في المرمى.

دوري ابطال افريقيا : الجولة الاولى ???????? النجم الساحلي التونسي 1 × 0 الاهلي المصري | هدف الشيخاوي ???? "

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#CAFCL pic.twitter.com/mjEZzCi7ez — الحساب موقوف (@FasterMud890) November 29, 2019

وبعد دقيقة كاد الحناشي أن يضيف الهدف الثاني للنجم الساحلي عندما أنهى هجمة سريعة بضربة رأس أبعدها الشناوي حارس مرمى الأهلي لركلة ركنية.

ورغم النقص العددي تقدم الأهلي للهجوم بقيادة البديل المغربي وليد أزارو، وتصدى أشرف كرير حارس مرمى النجم الساحلي لمحاولة النيجيري جونيور أجايي، ثم سدد محمد مجدي (قفشة) كرة قوية مرت بجانب مرمى النجم الساحلي قبل 6 دقائق من النهاية.

وواصل الأهلي محاولاته الهجومية وضغط في الدقائق الأخيرة لكن النجم الساحلي صمد ليحقق بداية موفقة في دور المجموعات بالبطولة.