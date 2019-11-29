هدف مباراة الأهلي والنجم الساحلي.. 1-0 للفريق التونسي (فيديو)

تقدم حسين الشيخاوي مهاجم نادي النجم الساحلي التونسي بهدف في شباك الأهلي المصري خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في افتتاح مشوار مرحلة المجموعات (دور الـ16) ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز الشيخاوي هدفًا مع بداية الشوط الثاني، بعد استلامه لبينية جميلة وسدد قوية محرزًا هدف التقدم.

دوري ابطال افريقيا : الجولة الاولى ???????? النجم الساحلي التونسي 1 × 0 الاهلي المصري | هدف الشيخاوي ???? "

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#CAFCL pic.twitter.com/mjEZzCi7ez — الحساب موقوف (@FasterMud890) November 29, 2019

تاريخ المواجهات

يشهد التاريخ على 13 مباراة سابقة جمعت بين النجم الساحلي والأهلي، ويفرض التعادل كلمته على 7 مباريات مقابل 3 انتصارات لكل فريق، ونجح الأهلي في حصد لقبين من أنياب النجم الذي توج بلقب أيضًا على حساب الأهلي.

وسجل الأهلي 13 هدفًا واستقبل 9 أهداف بواسطة النجم الساحلي، ويعد هداف لقاءات الفريقين اللاعب المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي بهاتريك في آخر لقاء جمعهما.

بدأت اللقاءات في دوري أبطال العرب موسم 2003/2004، وتعادل الفريقان في دور المجموعات في مصر وتونس بدون أهداف ثم صعد الفريقان لنهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2004/2005، وتعادل الفريقان في تونس دون أهداف أيضًا، ولكن الأهلي حسم اللقب بفوز ساحق في مصر بثلاثية دون رد سجلها محمد بركات ومحمد أبوتريكة وأسامة حسني، وحقق اللقب القاري.

وفاز الأهلي بلقب السوبر الأفريقي عام 2007 على حساب النجم الساحلي في لقاء أقيم بإثيوبيا وانتهى بالتعادل دون أهداف، وفاز الأهلي بضربات الترجيح، ثم تجدد الصدام في نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2006/2007 وتعادل الفريقان في تونس دون أهداف، ولكن النجم الساحلي باغت الأهلي في القاهرة بالفوز بنتيجة 3/1 بتوقيع أمين الشرميطي وعفوان الغربي وموسى ناري وأحرز للأهلي عماد النحاس.

وتقابل الفريقان في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2013/2014، وتعادلا في تونس بهدف لكل منهما وأحرز بغداد بونجاح للنجم وعمرو جمال للأهلي، كما تعادلا في مصر دون أهداف.. وتقابلا أيضًا في دور المجموعات لنفس البطولة موسم 2014/2015 وفاز الأهلي في مصر بهدف وليد سليمان وفاز النجم في تونس بهدف يوسف المويهبي من ضربة جزاء.

وفي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2016/2017، فاز النجم الساحلي في تونس بثنائية علية البريقي وأمين بن عمر وأحرز للأهلي صالح جمعة ثم رد الأهلي في مصر بفوز ساحق بنتيجة 6/2 بهاتريك وليد أزارو بجانب التونسي علي معلول وحمدي النقاز في مرماه ورامي ربيعة وأحرز للنجم رامي البدوي وإيهاب المساكني.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب دوري الأبطال برصيد 8 مرات آخرها موسم 2012/2013، كما فاز النجم الساحلي باللقب مرة وحيدة موسم 2006/2007.