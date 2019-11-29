الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

يحل النادي الأهلي المصري ضيفًا على نظيره النجم الساحلي التونسي، اليوم الجمعة، في افتتاح مشوار مرحلة المجموعات (دور الـ16) ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام اليوم الجمعة أيضًا مباراة أخرى في نفس مجموعة الأهلي والنجم، وتجمع بين الهلال السوداني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي، كما يلعب شبيبة القبائل الجزائري ضد فيتا كلوب الكونغولي.

وتسلط شبكة ”إرم نيوز“ الضوء في السطور القادمة على مواجهة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة الأهلي المصري ومضيفه النجم الساحلي التونسي على ملعب رادس الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت تونس.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق محمد بركات.

وتقام مباراة الهلال وبلاتينيوم في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والخرطوم، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق سوار الذهب.

وتقام مباراة شبيبة القبائل الجزائري وضيفه فيتا كلوب الكونغولي الساعة 17:00 بتوقيت الجزائر، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

تاريخ المواجهات

يشهد التاريخ على 13 مباراة سابقة جمعت بين النجم الساحلي والأهلي، ويفرض التعادل كلمته على 7 مباريات مقابل 3 انتصارات لكل فريق، ونجح الأهلي في حصد لقبين من أنياب النجم الذي توج بلقب أيضًا على حساب الأهلي.

وسجل الأهلي 13 هدفًا واستقبل 9 أهداف بواسطة النجم الساحلي، ويعد هداف لقاءات الفريقين اللاعب المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي بهاتريك في آخر لقاء جمعهما.

وبدأت اللقاءات في دوري أبطال العرب موسم 2003/2004، وتعادل الفريقان في دور المجموعات في مصر وتونس بدون أهداف ثم صعد الفريقان لنهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2004/2005، وتعادل الفريقان في تونس دون أهداف أيضًا، ولكن الأهلي حسم اللقب بفوز ساحق في مصر بثلاثية دون رد سجلها محمد بركات ومحمد أبوتريكة وأسامة حسني، وحقق اللقب القاري.

وفاز الأهلي بلقب السوبر الأفريقي عام 2007 على حساب النجم الساحلي في لقاء أقيم بإثيوبيا وانتهى بالتعادل دون أهداف، وفاز الأهلي بضربات الترجيح، ثم تجدد الصدام في نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2006/2007 وتعادل الفريقان في تونس دون أهداف ولكن النجم الساحلي باغت الأهلي في القاهرة بالفوز بنتيجة 3/1 بتوقيع أمين الشرميطي وعفوان الغربي وموسى ناري وأحرز للأهلي عماد النحاس.

وتقابل الفريقان في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2013/2014، وتعادلا في تونس بهدف لكل منهما وأحرز بغداد بونجاح للنجم وعمرو جمال للأهلي، كما تعادلا في مصر دون أهداف.. وتقابلا أيضًا في دور المجموعات لنفس البطولة موسم 2014/2015 وفاز الأهلي في مصر بهدف وليد سليمان وفاز النجم في تونس بهدف يوسف المويهبي من ضربة جزاء.

وفي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2016/2017، فاز النجم الساحلي في تونس بثنائية علية البريقي وأمين بن عمر وأحرز للأهلي صالح جمعة ثم رد الأهلي في مصر بفوز ساحق بنتيجة 6/2 بهاتريك وليد أزارو بجانب التونسي علي معلول وحمدي النقاز في مرماه ورامي ربيعة وأحرز للنجم رامي البدوي وإيهاب المساكني.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب دوري الأبطال برصيد 8 مرات آخرها موسم 2012/2013، كما فاز النجم الساحلي باللقب مرة وحيدة موسم 2006/2007.

النجم الساحلي وطوفان غاريدو

يدخل النجم الساحلي المباراة باحثًا عن الفوز لتدشين مشواره بقوة في البطولة القارية، وحاول الفريق التونسي تشتيت تركيز الأهلي ببعض الأمور، على رأسها ملف تكريم رمضان صبحي نجم الفريق وإرسال مندوب ثم نفي الأمر، بخلاف تأجيل قيد الثنائي وجدي كشريدة وأنيس سالتو لما قبل اللقاء بساعات ومحاولة مفاجأة الأهلي بقيد لاعبه السابق سليماني كوليبالي.

ويقود النجم الساحلي المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو الذي تولى المهمة منذ مباراة واحدة، ويعلم الأهلي جيدًا؛ لأنه أشرف على تدريبه موسم 2013/2014 وحقق معه لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية وأيضًا كأس السوبر المصري.

وقال غاريدو عن المباراة: ”أعلم جيدًا الأهلي وطموحه للفوز، ولكننا نملك فريقًا قويًا قادرًا على حصد النقاط الثلاث، النجم الساحلي فريق كبير وله جماهير عريضة ويستطيع الفوز“.

وقدّم غاريدو تعديلًا على طريقة لعب النجم الساحلي في لقاء اتحاد بن قردان بالدوري بإشراك 3 مدافعين وتحويل طريقة اللعب إلى 3-4-3، ويفتقد النجم الساحلي مدافعه صدام بن عزيزة للإيقاف، بجانب إصابة أمين بن عمر وإيهاب المساكني.. ويعتمد الفريق التونسي على قدرات هداف دوري الأبطال الجزائري كريم العريبي.

ومن المرجح أن يلعب غاريدو في مباراة الأهلي بطريقة 3-4-3 بوجود الحارس أشرف كرير وأمامه محمد عمر كوناتي وزياد بوغطاس وبهاء السلامي في خط الدفاع مع الظهير الأيمن وجدي كشريدة والظهير الأيسر مرتضى بن وناس أصحاب الانطلاقات وثنائي الارتكاز مالك بعيو وحازم الحاج حسن وأمامهما فراس بلعربي وفي الهجوم كريم العريبي وأنيس سالتو أو داروين غونزاليز.

الأهلي وانتصارات فايلر

يعيش النادي الأهلي فترة رائعة مع مدربه السويسري رينيه فايلر المدير الفني الذي تولى قيادة الفريق، وحقق 7 انتصارات متتالية في أول 7 لقاءات دون تعادل أو هزيمة وحصد لقب كأس السوبر المصري على حساب منافسه التقليدي الزمالك.

ويواجه فايلر أول اختبار حقيقي في بدايته على الصعيد القاري، وأكد المدرب السويسري قبل اللقاء أنه يعلم مدى قوة وأهمية المباراة وسيلعب على تحقيق الفوز باللقاء.

وتبدو صفوف الأهلي شبه مكتملة عدا غياب الثنائي المصاب محمود متولي وحمدي فتحي بجانب الثنائي المستبعد لأسباب فنية صلاح محسن وصالح جمعة، وتأكدت جاهزية رامي ربيعة مدافع الفريق بعدما شارك في التدريبات وتعافى من الإصابة.

ويعتمد فايلر على طريقة 4-2-3-1 التي تتحول إلى 4-3-3 في بعض الأوقات ويلعب بتشكيلته التي تضم الحارس محمد الشناوي وأمامه رباعي الدفاع رامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمد هاني والتونسي علي معلول، بينما يقود خط الوسط عمرو السولية وبجواره محمد مجدي قفشة ووليد سليمان، وعلى الأطراف حسين الشحات ورمضان صبحي بينما يقود الهجوم النيجيري جونيور أجاي.

وقد يدفع فايلر بلاعب وسط إضافي سواء المالي أليو ديانغ أو حسام عاشور على حساب وليد سليمان للمزيد من التأمين في خط الوسط.

وأكد محمد يوسف مدرب الأهلي السابق لشبكة ”إرم نيوز“، أن المباراة بين الفريقين ستكون خارج التوقعات؛ لأن فايلر له أسلوب هجومي والفريق يقدم مباريات متميزة وغاريدو صاحب نزعة هجومية أيضًا.

وأضاف يوسف: ”غاريدو سيحاول استغلال حماس الجماهير والضغط على الأطراف بشتى الطرق، وأيضًا الأهلي لديه أسلوب لعب متطور ويجيد فرض أسلوبه والوصول للمرمى من أقصر الطرق“.