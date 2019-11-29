التشكيلة المتوقعة للنادي الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

يحل النادي الأهلي المصري، ضيفًا ثقيلًا على النجم الساحلي التونسي، في مباراة مرتقبة، في بداية مشوار الفريقين بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، على استاد رادس الأولمبي.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه في موسم جديد؛ لاستعادة اللقب الغائب منذ سنوات، في حين يأمل النجم الساحلي في تحقيق بداية مظفرة في دور المجموعات؛ لدعم آماله في التأهل لدور الـ8 رغم صعوبة المهمة أمام صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب.

وقال زياد بوغطاس مدافع النجم الساحلي قبل المباراة: ”ستكون مباراة كبيرة ونأمل في أن نكون في قمة الجاهزية لتقديم أداء جيد وحصد 3 نقاط مهمة في بداية مشوارنا بدور المجموعات“.

وأضاف ”مباراة كلاسيكية ضد الأهلي الذي لعبنا ضده في مناسبات عدة ونعرفه كما يعرفنا“.

وسيفقد النجم الساحلي، المُتوَّج باللقب مرة واحدة العام 2017، وكان على حساب الأهلي، جهود مدافعه صدام بن عزيزة بسبب الإيقاف.

ويعوّل النجم الساحلي على خبرة مدربه الجديد الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مدرب الأهلي السابق، لقيادته لتحقيق بداية موفقة في دور المجموعات.

وسبق لغاريدو التتويج بلقب كأس الاتحاد الأفريقي مع الأهلي في 2014 والرجاء البيضاوي المغربي في 2018.

ومن المتوقع أن يلعب الأهلي بهذه التشكيلة أمام النجم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، أحمد فتحي.

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانغ، محمد مجدي أفشة، وليد سليمان، رمضان صبحي.

الهجوم: جونيور أجاي.

ومن المتوقع أن تكون تشكيلة النجم الساحلي كالتالي..

حراسة المرمى: أشرف كرير.

الدفاع: محمد كوناطى، زياد بوغطاس مرتضى بن وناس، جدي كشريدة أو ماهر الحناشي.

الوسط: مالك بعيو، سليم بوخنشوش، فراس بالعربي، ياسين الشيخاوى، أنيس سالتو.

الهجوم: كريم العريبي.