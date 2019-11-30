التشكيلة المتوقعة لمباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

يحل نادي الزمالك المصري ضيفًا على منافسه مازيمبي الكونغولي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب عن الزمالك لاعبه طارق حامد، بسبب معاناته من آلام في فقرات الظهر منذ عودته من معسكر منتخب مصر، فيما قد يعود يوسف أوباما وعبدالله جمعة للتشكيل الأساسي بعد غيابهما عن مباراة إنبي للإصابة.

ومن المتوقع أن يلعب الزمالك أمام مازيمبي بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، محمود الونش، حمدي النقاز.

الوسط: فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، يوسف إبراهيم أوباما.

الهجوم: محمد أوناجم، أشرف بن شرقي، مصطفى محمد.

وأكد ميتشو المدير الفني للزمالك صعوبة مواجهة مازيمبي في افتتاح مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وقال خلال المؤتمر الصحفي، إن هناك صعوبات وعوامل مختلفة مثل المناخ وأرضية الملعب الصناعية والجمهور، لكن الزمالك جاء مبكرًا للكونغو للتعود على هذه الأجواء.

وأضاف ”سنقاتل من أجل تحقيق نتيجة جيدة أمام مازيمبي، المباراة مهمة في بداية مشوار الفريق بدور المجموعات ونعرف قدر المنافس جيدًا ولديهم مدرب جيد وهو صديقي وأعرف قدرات الفريق جيدًا وأبرز نجومه“.

وتابع ميتشو ”أعرف أن مازيمبي فريق عريق ويحتفل بمرور 80 عامًا على تأسيسه، وأعرف قدرات لاعبيه جيدًا وهم على أعلى مستوى، لكن الزمالك لديه المزيد من الخبرات وهو بطل الكونفدرالية وجميع اللاعبين جاهزون للمباراة، وكذلك تمت إضافة محمد أوناجم للقائمة وهو إضافة جيدة للفريق في مشواره الأفريقي“.

كما قال مصطفى محمد مهاجم الزمالك: ”الفريق قادر على تحقيق نتيجة جيدة أمام مازيمبي رغم أنه فريق كبير ومميز على ملعبه، وفريق كبير وينافس على البطولة، والجميع داخل الفريق قادر على تقديم مباراة جيدة“.