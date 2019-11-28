موجز أخبار الأهلي والزمالك: سعد سمير يطلب حسم مصيره.. وطارق حامد على أعتاب الرحيل

يستعد فريقا الأهلي والزمالك قطبا الكرة المصرية لبدء مشوار دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يحل الفريق الأحمر ضيفًا على النجم الساحلي التونسي، الجمعة، كما يلعب الزمالك في ضيافة مازيمبي الكونغولي، السبت.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019 فإلى السطور القادمة:

سعد سمير يطلب حسم مصيره مع الأهلي

طلب سعد سمير مدافع فريق الأهلي حسم مصيره مع القلعة الحمراء بعدما علم بوجود رغبة في الاستغناء عنه خلال المرحلة القادمة.

وتلقى سعد سمير اتصالات تؤكد أن الأهلي عرضه على نادي إنبي لضم أسامة جلال مدافع المنتخب الأولمبي والفريق البترولي، وهو ما أغضب اللاعب وغاب عن مران اللاعبين المستبعدين من مباراة النجم الساحلي التونسي، اليوم الخميس، وطلب من إدارة القلعة الحمراء حسم مصيره خاصة أنه يملك عروضًا للرحيل.

على صعيد متصل، اختتم الأهلي تدريباته استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي، غدًا الجمعة، المقررة على ملعب رادس بالجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على الاطمئنان على بعثة الفريق في تونس، كما زار البعثة اللاعب التونسي أنيس بوجلبان نجم الفريق الأسبق وعقد جلسة مع مواطنه علي معلول الذي يرتبط بصداقة قوية معه.

واستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على إشراك ياسر إبراهيم أساسيًا، مع تعرض رامي ربيعة مدافع الفريق لإصابة في عظمة الفخذ.

طارق حامد على أعتاب مغادرة الزمالك

أصبح طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك على أعتاب مغادرة القلعة البيضاء بعد الصدام الأخير بينه وبين إدارة النادي، واتهامه بالتمرد ومحاولة رفع راتبه السنوي إلى 20 مليون جنيه، بحسب رئيس النادي مرتضى منصور.

وغاب طارق حامد عن تدريبات الزمالك لليوم الثاني على التوالي قبل لقاء مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا المقرر بعد غدٍ السبت في دور المجموعات، وهو ما يؤكد إصابته التي تعرض لها وأبعدته عن لقاء إنبي بالدوري.

ووصلت بعثة الزمالك، اليوم الخميس، إلى الكونغو الديمقراطية قادمة من إثيوبيا، وحرص النجم الزامبي كالوشا بواليا على زيارة بعثة الفريق المصري في الكونغو أثناء تواجد بواليا هناك لحضور احتفالات مرور 80 عامًا على تأسيس نادي مازيمبي.

الطلائع يتعادل مع الإنتاج.. وظهور باسم مرسي

تعادل طلائع الجيش مع الإنتاج الحربي، اليوم الخميس، دون أهداف بالجولة السادسة للدوري المصري على استاد جهاز الرياضة العسكري، ورفع الطلائع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس عشر وارتفع رصيد الإنتاج إلى 7 نقاط بالمركز السابع.

وشهد اللقاء ظهور باسم مرسي لأول مرة هذا الموسم مع فريق الإنتاج الحربي بعد غياب استمر حوالي 8 شهور عن المستطيل الأخضر.

وأعلن الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني لفريق الإسماعيلي تشكيلة الدراويش لخوض لقاء الاتحاد السكندري بعد غدٍ السبت بالدوري، وضمت كلًا من محمد مجدي، محمد فوزي، محمود عبدالمنصف لحراسة المرمى، وأحمد أيمن، باهر المحمدي، محمد مجدي الجمل، محمد هاشم، محمد عمار، أسامة إبراهيم للدفاع، وعماد حمدي، محمد بيومي، محمد الشامي، همام طارق، عبدالرحمن مجدي، محمد مخلوف، محمود دونجا، بيكيتي، محمد حمدي زكي للوسط، وشيلونجو، حازم مرسي للهجوم.

بيراميدز يواصل تجميد أحمد علي

واصل فريق بيراميدز تجميد أحمد علي مهاجم الفريق واستبعده من رحلة نيجيريا لمواجهة اينوجو رينجرز النيجيري في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستدعى الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريقه وضمت كلًا من أحمد الشناوي ومهدي سليمان وأحمد دعدور لحراسة المرمى، وفي خط الدفاع رجب بكار ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور وعلي جبر وطارق طه وويلفريد كانون وعبدالله بكري، وفي خط الوسط نبيل عماد دونجا ومحمد فتحي وعمر جابر وأحمد توفيق وإسلام عيسى وإبراهيم حسن ومحمد فاروق وإيريك تراوري وعبده لومالا، وفي خط الهجوم جون أنطوي ومحمد الجباس وعمر العيوني.