”كاف“ يوقع عقوبة على اتحاد الكرة المصري بسبب نادي الزمالك.. ويعلن تصنيف الأندية المشاركة في الكونفدرالية

وقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف”، عقوبة مالية على الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، بسبب إخفاء المديونات المالية على ناديي الزمالك، والمصري لصالح بعض لاعبي الفريقين السابقين.

وتلقى اتحاد الكرة خطابًا رسميًا من ”كاف“ بفرض غرامة مالية قيمتها 5 آلاف دولار، بسبب إخفاء وجود مديونات مالية على الزمالك والمصري، لعدد من لاعبي الفريقين السابقين، فيما أكد سلامة موقف الثنائي بيراميدز والأهلي.

وحذر ”كاف“ اتحاد الكرة من تكرار هذا الأمر في السنوات المقبلة، وسيتم مضاعفة العقوبات في حالة التكرار، وحصل النادي الأهلي المشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا على رخصة الأندية المحترفة بعد أن استوفى كل الشروط.

تجرى الليلة قرعة بطولتي #TotalCAFCL و #TotalCAFCC بالقاهرة.. استعدوا للبطولتين الأكثر شغفًا وتنافسية في العالم ✨ ???? الأربعاء – 09/10/2019

⏲️ 17:00 بتوقيت جرينتش pic.twitter.com/Y87y1NTFt0 — CAF – عربي (@caf_online_AR) October 9, 2019

وكان كاف قد طلب من الاتحادات التي تشارك أنديتها في البطولات الأفريقية مراجعة شروط رخصة الاحتراف، كما طلب الكاف تقارير مفصلة عن الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا وبطولة الكونفدرالية.

ومن جانب آخر، أعلن الاتحاد الأفريقي عن تصنيف الأندية المتأهلة لدور الـ32 الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك قبل إجراء القرعة، اليوم الأربعاء، في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وجاءت التصنيفات كالتالي:

التصنيف الأول: غورماهيا الكيني، كامبالا سيتي الأوغندي، أشانتي كوتوكو الغاني، إنيمبا النيجيري، يانغ أفريكانز التنزاني، أونياو دو سونغو الموزمبيقي، الزمالك أو جينيراسيون فوت.

التصنيف الثاني: حسنية أغادير المغربي، إينوجو رينجرز النيجيري، دغوليبا المالي، زاناكو الزامبي، المصري البورسعيدي، نهضة بركان المغربي.

التصنيف الثالث: النصر الليبي، غرين إيجيلز الزامبي، كوت دي أور السيشيلي، كارا التوجولي، كانو سبورت من غينيا الإستوائية، فوسا جونيورز الملغاشي، نواذيبو الموريتاني، إيليك سبورت التشادي.

التصنيف الرابع: بارادو الجزائري، بانداري الكيني، بيدفيست الجنوب أفريقي، موتيما بيمبي الكونغولي، جالاكسي الجنوب أفريقي، أدجوبي البنيني، سان بيدرو الإيفواري، بيراميدز المصري، برولين الأوغندي، تريانغل يونايتد الزيمبابوي.

ها هو تصنيف الأندية المشاركة بقرعة بطولة #TotalCAFCC ???????? pic.twitter.com/5Q7MhpaZrM — CAF – عربي (@caf_online_AR) October 9, 2019

دوري أبطال أفريقيا

كما تقام مساء اليوم قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويتربع الأهلي المصري على عرش الأندية الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 ألقاب، يأتي من بعده كل من الزمالك ومازيمبي الكونغولي برصيد 5 ألقاب، فيما توج الترجي التونسي بطلاً للنسختين الماضيتين من المسابقة القارية.

وتوج الترجي التونسي بلقب النسخة الأخيرة بعد فوزه على فريق الوداد المغربي، بعدما قرر الاتحاد الأفريقي اعتبار الترجي فائزًا في مباراة الإياب بنهائي ”رادس“ بعد انسحاب الفريق المغربي.

صعد 15 ناديًا لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، وهم: الأهلي من مصر والترجي والنجم الساحلي من تونس، وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة الجزائريين والرجاء والوداد المغربيين والهلال السوداني، وبلاتينيوم الزيمبابوي وزيسكو الزامبي وصن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتليتكو وأول أغسطس الأنغوليين ومازيمبي وفيتا كلوب الكونغوليين الوصول للدور المقبل.

وستعاد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت يوم 24 أكتوبر الجاري بالقاهرة، على أن يلعب الفائز في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، ويلعب الخاسر في الكونفدرالية.

وسيتم فيها تقسيم الفرق المتأهلة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا إلى أربعة مستويات بحسب عدد نقاط كل فريق ومشاركته الأفريقية، بالإضافة إلى نتائجه في السنوات الخمس الأخيرة.

ومن المنتظر أن تتم طريقة سحب القرعة بوضع كرات تحمل أسماء الفرق في كل مستوى في وعاء مختلف برقم المستوى، ثم تبدأ القرعة بسحب كرة من المستوى الرابع، توضع في المجموعة الأولى، وكرة ثانية توضع في الثانية، إلى أن يتم تسكين باقي المجموعات، قبل أن يتم بعد ذلك سحب كرة من وعاء أصحاب المستوى الثالث والانتهاء من تسكينهم في المجموعات بنفس الترتيب السابق، ثم يتم تسكين أصحاب المستوى الثاني، ثم الأول.

إليكم تصنيف الفرق المشاركة في قرعة #TotalCAFCL لموسم 2019-2020 ???????? ما توقعاتك لمجموعة فريقك؟ pic.twitter.com/DBLpY7BYOb — CAF – عربي (@caf_online_AR) October 8, 2019

وجاء التصنيف كالآتي:

المستوى الأول: الترجي التونسي – الأهلي المصري – الوداد المغربي – مازيمبي الكونغولي

المستوى الثاني: النجم الساحلي التونسي – الزمالك المصري/جينيراسيون السنغالي – الرجاء البيضاوي المغربي – صن داونز الجنوب أفريقي

التصنيف الثالث: فيتا كلوب الكونغولي – أول أغسطس الأنغولي – بلاتينيوم الزيمبابوي – اتحاد العاصمة الجزائري

التصنيف الرابع: الهلال السوداني – بيترو أتلتيكو الإنغولي – شبيبة القبائل الجزائري – زيسكو الزامبي.