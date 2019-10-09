مرتضى منصور يهاجم ”الكاف“ ومحمود الخطيب.. ويتمسك بتأجيل مباراتي الأهلي والمقاولون‎

شن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجومًا ناريًا على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، بسبب وجود محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، كعضو في لجنة المسابقات في ”كاف“ بعد صدور قرار رسمي بإعادة لقاء الفريق الأبيض أمام نادي جينيراسيون السنغالي في إطار منافسات مباريات العودة لدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد رفض الفريق السنغالي خوض اللقاء في موعده السابق بسبب نقله إلى استاد برج العرب بالإسكندرية بدلًا من إقامته في القاهرة كما كان مقررًا من قبل، وغادر إلى بلاده وتمسك بأن يتأهل بشكل مباشر لدوري المجموعات، بسبب مخالفة الزمالك للوائح البطولة.

مرتضي يهاجم الكاف

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: ”الكاف يحدث داخله أمور غير طبيعية، وهناك مؤامرة ضد نادي الزمالك ومحاولات مستمرة من أجل استفزاز مسؤولي النادي والجماهير البيضاء. لا أعلم حتى الآن أي سبب منطقي حتى يتم اختيار محمود الخطيب في لجنة المسابقات في الكاف، من يكون حتى يتواجد في هذا المنصب، هل هو أكثر قيمة مني وأنا رئيس الزمالك وعضو مجلس نواب، وأصغر مؤلف قانون في تاريخ مصر، كيف يتواحد في هذا المنصب والأهلي طرف رئيسي في أزمة لقاء بطل السنغال؟ لقد قام العاملون في النادي الأحمر بترجمة أحد تصريحاتي وإرسالها إلى فاطمة سامورا المشرفة على الكاف، الخطيب يحاول الظهور أمام الرأي العام في مصر بأنه محايد ومؤدب وفي الحقيقة هو ممثل كبير، أنا أفضل منه 100 مرة“.

وأضاف مرتضى: ”أرفض الإشادة من قبل ضيف برنامج الزمالك اليوم بمحمود الخطيب، من لا يستطيع أن يتحدث فلا يظهر في البرنامج، هل شاهد أحد قناة الأهلي تشيد برئيس الزمالك، بالعكس الثنائي عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي يهاجمان الزمالك ورئيسه بشكل دائم في برنامج ملك وكتابة وحرضا الكاف ضد القلعة البيضاء في أزمة جينيراسيون، كما أن إدارة الخطيب قدمت شكوى رسمية ضدي في أكثر من 10 جهات في الدولة“.

وأضاف: ”أحمد أحمد، رئيس الكاف، شخص مرتعش ودائم التهديد بنقل مقر الكاف خارج مصر، وما يفعله يثير فتنة بين جماهير الأهلي والزمالك، هناك أمور غير طبيعية تدخل داخل الكاف. كيف تتم إعادة لقاء الزمالك وجينيراسيون ونحن لم نرتكب أي خطأ في الأزمة؟ لقد التزمنا بخطاب الكاف الرسمي، ولم يكن هناك أي شغب جماهير أو أمور غير قانونية من جانبنا“ .

الزمالك يطلب تأجيل مباراتي الأهلي والمقاولون

وتابع رئيس الزمالك: ”ورغم الظلم الذي تعرضنا له سنخوض لقاء بطل السنغال في الموعد الذي حدده الكاف، وأطلب من وزير الداخلية الموافقة على إقامة اللقاء في استاد القاهرة الدولي بحضور 100 ألف مشجع، من أجل تلقين هذا الفريق درسًا لن ينساه، الداخلية تؤمن دولة بأكملها وتستطيع تأمين اللقاء بحضور جماهيري كامل، ولنا الحق في المطالبة بتأجيل لقاء الأهلي في الدوري وكذلك لقاء المقاولون العرب الذي يقام قبل 24 ساعة فقط من لقاء جينيراسيون. لقد تعادل الفريق مع إف سي مصر، بسبب التشتيت الذهني بسبب أزمة لقاء جينيراسيون. الأهلي تم تأجيل 9 مباريات له الموسم الماضي بسبب بطولة أفريقيا ولم نعترض، فلماذا يعترض على تأجيل لقاء القمة؟“.